Налог на имущество: сроки, кто и сколько должен платить

До 1 декабря 2022 года владельцы недвижимости на территории России должны заплатить налог на нее. Уплата налога на имущество обязательна не только для физических лиц, но и для организаций. «Рамблер» разбирался, как рассчитывается этот налог, по какой ставке и можно ли его не платить.
Налог на имущество – это обязательный налог, который уплачивается вне зависимости от того, живете вы в квартире или доме, или нет. Объектом налогообложения признаются: жилой дом, квартира или комната, объект незавершенного строительства. Также налог на имущество физических лиц необходимо уплатить и за гараж и машино-место.
Дома и жилые строения, расположенные на земельных участках для ведения личного подсобного хозяйства, огородничества, садоводства, индивидуального жилищного строительства, относятся к жилым домам, напоминает Федеральная налоговая служба.
При этом не признается объектом налогообложения то имущество, которое входит в состав общего имущества многоквартирного дома. Какие объекты являются движимыми, а какие недвижимым имуществом, определяет ст. 130 ГК РФ. Например, автомобиль считается движимым объектом, за него налог на имущество не платится, а платится транспортный налог.
Налог на имущество организаций является региональным налогом и обязателен к уплате на территории соответствующего субъекта России. С 2019 года он фактически стал налогом на недвижимость: движимое имущество, состоящее на балансе организации, этим налогом больше не облагается, однако сведения о его среднегодовой стоимости должны быть учтены в декларации.
Есть и объекты, с которых налог не берется. Например, водные объекты и другие природные ресурсы, ядерные установки, используемые для научных целей, ледоколы, суда с ядерными энергетическими установками и суда атомно-технологического обслуживания. Полный список определен статьей 374 Налогового кодекса России.
Основная категория плательщиков налога на имущество — российские организации, коммерческие и некоммерческие, у которых есть недвижимость, учтенная на балансе в качестве основных средств. Также платить налог на имущество должны иностранные организации, имеющие в собственности недвижимость на территории России, пишет «Тинькофф журнал».
Сумма налога на имущество для физических лиц рассчитывается ежегодно. Собственники должны заплатить налог не позднее 1 декабря года, следующего за истекшим налоговым периодом. То есть, до 1 декабря 2022 года необходимо заплатить налог за прошлый, 2021 год.
Для расчета используется налоговая ставка. Это процент от налоговой базы — кадастровой стоимости объекта недвижимости, которую определяет Росреестр, отмечает «Циан».
Узнать кадастровую стоимость объекта можно четырьмя способами: в личном кабинете Росреестра, в личном кабинете ФНС, через налоговый калькулятор на сайте налоговой или на публичной кадастровой карте. Конечную ставку налогообложения определяют местные власти. Например, ставка налогообложения 0,1% для жилой недвижимости в разных городах меняется от 0 до 0,3%.
Еще важен срок владения: если он меньше года, сумма налога на имущество пропорционально уменьшается. Если владеете только частью объекта, сумму налога пропорционально делят между всеми собственниками. При этом для налоговой не существенно, каким образом к вам перешло право на имущество: купили ли вы его, получили по наследству или в дар. Обязанность по уплате налога появляется сразу после оформления права собственности.
Организациям, если в регионе не отменены авансовые платежи, нужно уплачивать налог до последнего числа месяца, следующего за отчетным периодом. В 2022 году сроки следующие: авансовый платеж за первый квартал — 4 мая 2022, авансовый платеж за 6 месяцев — 1 августа 2022, авансовый платеж за 9 месяцев — 31 октября 2022. Четыре квартала года составляют налоговый период по налогу на имущество. Уплатить налог за год нужно не позднее 1 марта 2022 года, напоминает «КонтурБухгалтерия».
Существуют льготы по уплате налога на имущество, как для физических лиц, так и для организаций. На федеральном уровне льготы предоставляются, в частности, героям СССР и РФ, инвалидам первой и второй группы, участникам Великой Отечественной войны, военнослужащим, чернобыльцам, пенсионерам.
«Федеральные» льготники полностью освобождены от уплаты налога. Также существуют и местные льготы. О них можно узнать на сайте налоговой.
Налог на имущество организаций не платят компании, у которых на балансе учтено только движимое имущество: транспорт, оборудование. А также фирмы, применяющие специальный налоговой режим.
В частности, у УСН — по недвижимости, которая облагается налогом исходя из среднегодовой стоимости, а не кадастровой. А ЕСХН — по недвижимости, которая используется для производства, переработки и реализации сельскохозяйственной продукции и для оказания услуг. Например, здание птицефабрики, которым владеет компания — плательщик ЕСХН, не облагается налогом на имущество, а вот административное здание и здание столовой, в которой обедает персонал фабрики, облагаются.
Даже если собственником квартиры является ребенок, то налог на имущество все равно платить придется. От уплаты налога на федеральном уровне освобождены только дети-инвалиды.
В некоторых российских регионах также действует льгота на налог на имущество физических лиц для детей, оставшихся без попечения родителей, и несовершеннолетних из многодетных семей.