Налог на имущество: сроки, кто и сколько должен платить

До 1 декабря 2022 года владельцы недвижимости на территории России должны заплатить налог на нее. Уплата налога на имущество обязательна не только для физических лиц, но и для организаций. «Рамблер» разбирался, как рассчитывается этот налог, по какой ставке и можно ли его не платить.

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Кто должен платить налог на имущество?

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Налог на имущество – это обязательный налог, который уплачивается вне зависимости от того, живете вы в квартире или доме, или нет. Объектом налогообложения признаются: жилой дом, квартира или комната, объект незавершенного строительства. Также налог на имущество физических лиц необходимо уплатить и за гараж и машино-место.

Дома и жилые строения, расположенные на земельных участках для ведения личного подсобного хозяйства, огородничества, садоводства, индивидуального жилищного строительства, относятся к жилым домам, напоминает Федеральная налоговая служба.

При этом не признается объектом налогообложения то имущество, которое входит в состав общего имущества многоквартирного дома. Какие объекты являются движимыми, а какие недвижимым имуществом, определяет ст. 130 ГК РФ. Например, автомобиль считается движимым объектом, за него налог на имущество не платится, а платится транспортный налог.

Налог на имущество организаций является региональным налогом и обязателен к уплате на территории соответствующего субъекта России. С 2019 года он фактически стал налогом на недвижимость: движимое имущество, состоящее на балансе организации, этим налогом больше не облагается, однако сведения о его среднегодовой стоимости должны быть учтены в декларации.

Есть и объекты, с которых налог не берется. Например, водные объекты и другие природные ресурсы, ядерные установки, используемые для научных целей, ледоколы, суда с ядерными энергетическими установками и суда атомно-технологического обслуживания. Полный список определен статьей 374 Налогового кодекса России.

Основная категория плательщиков налога на имущество — российские организации, коммерческие и некоммерческие, у которых есть недвижимость, учтенная на балансе в качестве основных средств. Также платить налог на имущество должны иностранные организации, имеющие в собственности недвижимость на территории России, пишет «Тинькофф журнал».

Ставка налогообложения и сроки уплаты

Сумма налога на имущество для физических лиц рассчитывается ежегодно. Собственники должны заплатить налог не позднее 1 декабря года, следующего за истекшим налоговым периодом. То есть, до 1 декабря 2022 года необходимо заплатить налог за прошлый, 2021 год.

Для расчета используется налоговая ставка. Это процент от налоговой базы — кадастровой стоимости объекта недвижимости, которую определяет Росреестр, отмечает «Циан».

Узнать кадастровую стоимость объекта можно четырьмя способами: в личном кабинете Росреестра, в личном кабинете ФНС, через налоговый калькулятор на сайте налоговой или на публичной кадастровой карте. Конечную ставку налогообложения определяют местные власти. Например, ставка налогообложения 0,1% для жилой недвижимости в разных городах меняется от 0 до 0,3%.

Еще важен срок владения: если он меньше года, сумма налога на имущество пропорционально уменьшается. Если владеете только частью объекта, сумму налога пропорционально делят между всеми собственниками. При этом для налоговой не существенно, каким образом к вам перешло право на имущество: купили ли вы его, получили по наследству или в дар. Обязанность по уплате налога появляется сразу после оформления права собственности.

Организациям, если в регионе не отменены авансовые платежи, нужно уплачивать налог до последнего числа месяца, следующего за отчетным периодом. В 2022 году сроки следующие: авансовый платеж за первый квартал — 4 мая 2022, авансовый платеж за 6 месяцев — 1 августа 2022, авансовый платеж за 9 месяцев — 31 октября 2022. Четыре квартала года составляют налоговый период по налогу на имущество. Уплатить налог за год нужно не позднее 1 марта 2022 года, напоминает «КонтурБухгалтерия».

Кто имеет право не платить налог на имущество

Существуют льготы по уплате налога на имущество, как для физических лиц, так и для организаций. На федеральном уровне льготы предоставляются, в частности, героям СССР и РФ, инвалидам первой и второй группы, участникам Великой Отечественной войны, военнослужащим, чернобыльцам, пенсионерам.

«Федеральные» льготники полностью освобождены от уплаты налога. Также существуют и местные льготы. О них можно узнать на сайте налоговой.

Налог на имущество организаций не платят компании, у которых на балансе учтено только движимое имущество: транспорт, оборудование. А также фирмы, применяющие специальный налоговой режим.

В частности, у УСН — по недвижимости, которая облагается налогом исходя из среднегодовой стоимости, а не кадастровой. А ЕСХН — по недвижимости, которая используется для производства, переработки и реализации сельскохозяйственной продукции и для оказания услуг. Например, здание птицефабрики, которым владеет компания — плательщик ЕСХН, не облагается налогом на имущество, а вот административное здание и здание столовой, в которой обедает персонал фабрики, облагаются.

Платят ли дети налог на имущество?

Даже если собственником квартиры является ребенок, то налог на имущество все равно платить придется. От уплаты налога на федеральном уровне освобождены только дети-инвалиды.