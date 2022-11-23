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43 минуты назад

Дума приняла закон об увеличении прожиточного минимума до 14 375 рублей

ТАССиещё 18

Госдума на пленарном заседании в среду приняла в третьем, заключительном чтении правительственный законопроект, устанавливающий прожиточный минимум в 2023 году в РФ на уровне 14 375 рублей.

Госдума приняла закон об увеличении прожиточного минимума
Фото: ТАССТАСС

Закон устанавливает величину прожиточного минимума исходя из прогнозируемой границы бедности по итогам 2023 года (14 375 рублей) и 2024 года (15 049 рублей). Кабмин внес инициативу на рассмотрение палаты 28 сентября, депутаты одобрили законопроект в первом чтении 26 октября, во втором чтении - 22 ноября.

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Ранее в пресс-службе Минтруда РФ сообщили, что повышение прожиточного минимума позволит увеличить ежемесячные выплаты для 15 млн граждан - семей с детьми, пенсионеров, беременных. В министерстве напомнили, что на 1 января 2022 года размер прожиточного минимума на душу населения составлял 12 654 рубля, для трудоспособного населения - 13 793 рубля, для пенсионеров - 10 882 рубля, для детей - 12 274 рубля. 1 июня 2022 года размер прожиточного минимума был увеличен на 10%, проиндексированные суммы с 1 января 2023 года будут увеличены на 3,3%.

Личный счет,Минтруд России,Госдума,
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