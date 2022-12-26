Выплаты пенсионерам к Новому году 2023 и после праздников

С 1 января в России традиционно проиндексируют страховые пенсии по старости. Какие еще выплаты пенсионерам к Новому году подготовили в РФ - читайте в материале «Рамблера».

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Выплаты пенсионерам к Новому году

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Замминистра труда и социальной защиты РФ Андрей Пудов ранее рассказал, что россиянам, получающим пенсии и другие социальные выплаты на банковские счета, деньги придут в последний рабочий день 2022 года (в пятницу, 30 декабря).

Граждане, получающие пенсии через почту, смогут забрать их со вторника, 3 января.

Россиянам, которым исполняется 80 лет, фиксированную выплату к страховой части пенсии поднимают в два раза. Подавать заявление для этого не требуется - пенсия растет автоматически.

Таким образом, пенсионеры, отпраздновавшие 80-летний юбилей в ноябре, в декабре получат пенсию на 7 220 рублей 74 копейки больше (столько сейчас составляет фиксированная выплата).

Кроме того, неработающие пенсионеры из Ханты-Мансийского автономного округа получат в декабре выплату ко дню рождения региона (10 декабря исполнится 92 года со дня образования Югры). Местным пенсионерам выделят по дополнительной тысяче рублей, деньги поступят до 9 декабря.

Президент РФ Владимир Путин периодически подписывает указы о единовременных выплатах пенсионерам в десять тысяч рублей. Планируется ли выплата таких пособий в декабре 2022 года, пока неизвестно.

В партии «Справедливая Россия - За правду» разработали законопроект, предлагающий ежегодно выплачивать россиянам 13-ю пенсию перед новогодними каникулами (по примеру 13-й зарплаты в компаниях). Депутаты подсчитали, что на это потребуется около 654,8 миллиарда рублей из федерального бюджета.

Также они предложили увеличивать пенсию вдвое не с 80, а с 70 лет.

Документ предусматривает выплату 13-й пенсии всем пенсионерам - и работающим, и военным, и получателям выплат по государственному обеспечению. Аналогичную инициативу в Думу ранее вносили депутаты ЛДПР.

Управляющий партнер B&C Agency Иван Самойленко заявил «Московскому комсомольцу», что новые выплаты пенсионерам находятся под вопросом. Он подчеркнул, что дефицит российского бюджета составляет более 1,5 триллиона рублей. Покрыть его власти планируют за счет средств из Фонда национального благосостояния (ФНБ).

Самойленко отметил, что по российскому бюджету бьет снижение доходов от нефти и газа, падение спроса на потребительском рынке и уход иностранных компаний из РФ (они перестали платить налоги). Эксперт обратил внимание, что в сентябре Минфин предложил ведомствам сократить расходы, запланированные на 2023 год, на десять процентов. Это означает, что власти уже сейчас стремятся «ужаться» по самым разным статьям, считает Самойленко.

Он отметил, что пенсионеров в России 44 миллиона и они - один из самых наименее защищенных слоев населения, поэтому власти постараются найти резервы хотя бы для разовых выплат к Новому году.

Первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал заявил, что 13-я пенсия позволила бы нивелировать годовые потери пенсионеров от инфляции.

Выплаты пенсионерам после праздников

С 1 января 2023 года страховые пенсии россиян поднимут на 4,8 процента в рамках ежегодной индексации. В итоге фиксированная выплата составит 7567 рублей. Средний размер страховой пенсии к концу года должен дойти до отметки в 21 864 рублей, заявляли в Министерстве труда.

До этого пенсии внепланово подняли на десять процентов с 1 июня. С учетом индексации на 8,6 процента.

«Таким образом, суммарное повышение страховых пенсий за год превысит 15 процентов, что больше прогнозного уровня инфляции 2022 года в 12,4 процента», - отмечал глава Минтруда Антон Котяков.

Социальные пенсии в 2023-м планируют поднять на 3,3 процента, размер таких пенсий к концу года должен достичь примерно 12 562 рублей. Их выдают людям, не имеющим достаточно подтвержденного стажа для страховой пенсии. Также эти выплаты получают россияне с инвалидностью и потерявшие кормильца.