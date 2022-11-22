Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+13° в 
USD 60.66EUR 62.18
Войти в почту
1 час назад

В США заявили, что российская платежная система «Мир» потерпела крах

News.ru

Российская платежная система для безналичной оплаты «Мир» потерпела крах, пишут аналитики Bloomberg. Они подчеркнули, что за пределами РФ банковские карты «Мир» стали использовать в девяти странах, однако банковские организации в шести из этих государств побоялись санкций со стороны США и отказались от поддержки. Авторы отмечают, что наибольший ущерб для России нанесла Турция, когда все пять банков, которые принимали карты «Мир», отказались от их обслуживания.

Bloomberg: российская платежная система «Мир» потерпела крах
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ruСергей Булкин/NEWS.ru

Опасения по поводу вторичных санкций перевешивают интерес к комиссионным доходам. Преимущество системы «Мир» в том, что она глобальная и есть у всех россиян. Теперь все будут вынуждены использовать какие-то частные решения во многих странах, — заявил председатель ассоциации «Электронные деньги» Виктор Достов.

Аналитики напоминают, что среди стран, банки которых отказались от обслуживания карт «Мир», значатся Узбекистан, Турция и Вьетнам — они полностью отказались от обслуживания «Мира». Казахстан, Киргизия и Таджикистан же ввели частичные ограничения, но в них до сих пор можно пользоваться российской платежной системой. Также она полностью доступна в Армении и Белоруссии.

Система «Мир»: в каких странах возникли проблемы с обслуживанием карт

Ранее РБК сообщал о том, что два крупных российских банка изучают перспективу установки POS-терминалов для приема карт платежной системы «Мир» в дружественных странах. По данным СМИ, одна из организаций намерена приступить к работе в Турции, вторая — там же и в ОАЭ. Также источник отметил, что его банк будет устанавливать терминалы в первую очередь в отелях и крупных магазинах.

Личный счет,Виктор Достов,
54
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители