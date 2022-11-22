Bloomberg: российская платежная система «Мир» потерпела крах

Российская платежная система для безналичной оплаты «Мир» потерпела крах, пишут аналитики Bloomberg. Они подчеркнули, что за пределами РФ банковские карты «Мир» стали использовать в девяти странах, однако банковские организации в шести из этих государств побоялись санкций со стороны США и отказались от поддержки. Авторы отмечают, что наибольший ущерб для России нанесла Турция, когда все пять банков, которые принимали карты «Мир», отказались от их обслуживания.

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Опасения по поводу вторичных санкций перевешивают интерес к комиссионным доходам. Преимущество системы «Мир» в том, что она глобальная и есть у всех россиян. Теперь все будут вынуждены использовать какие-то частные решения во многих странах, — заявил председатель ассоциации «Электронные деньги» Виктор Достов.

Аналитики напоминают, что среди стран, банки которых отказались от обслуживания карт «Мир», значатся Узбекистан, Турция и Вьетнам — они полностью отказались от обслуживания «Мира». Казахстан, Киргизия и Таджикистан же ввели частичные ограничения, но в них до сих пор можно пользоваться российской платежной системой. Также она полностью доступна в Армении и Белоруссии.