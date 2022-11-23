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1 час назад

Heute: пенсионеры в Австрии получили уведомление о подорожания электроэнергии на 401%

Газета.Ru

Чета пенсионеров из австрийского города Линца получила от своей энергетической компании письмо, где их уведомили о подорожании электроэнергии на 401%. Об этом сообщает портал Heute.

На 401% подорожал свет для пары пенсионеров из ЕС
Фото: DepositphotosDepositphotos

В настоящее время пара тратит на электричество €105 евро (около 9,4 тыс. рублей).

"Мы получаем минимальные пенсии, и оплачивать такие счета мы не в состоянии", - приводятся в публикации слова одного из пенсионеров.

Также в статье отмечается, что неизвестно, изменится ли ситуация в ближайшее время к лучшему. В начале ноября австрийский министр энергетики Леоноре Гевесслер заявила о возможности развития "самого критического сценария" в энергообеспечении страны зимой. В октябре журнал Foreign Policy написал, что Европа может на годы застрять в энергокризисе, а население продолжит беднеть.

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