На 401% подорожал свет для пары пенсионеров из ЕС

Чета пенсионеров из австрийского города Линца получила от своей энергетической компании письмо, где их уведомили о подорожании электроэнергии на 401%. Об этом сообщает портал Heute.

"Мы получаем минимальные пенсии, и оплачивать такие счета мы не в состоянии", - приводятся в публикации слова одного из пенсионеров.

Также в статье отмечается, что неизвестно, изменится ли ситуация в ближайшее время к лучшему. В начале ноября австрийский министр энергетики Леоноре Гевесслер заявила о возможности развития "самого критического сценария" в энергообеспечении страны зимой. В октябре журнал Foreign Policy написал, что Европа может на годы застрять в энергокризисе, а население продолжит беднеть.