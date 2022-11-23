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1 час назад

Назван порядок действий при получении фальшивой купюры

Лера Букина

Россиянам в случае обнаружения фальшивой купюры следует незамедлительно отнести ее в полицию или в любой ближайший банк. Об этом заявила агентству «Прайм» начальник управления кассовых операций Московского кредитного банка (МКБ) Наталья Позднышева.

Назван порядок действий при получении фальшивой купюры
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Очень важно следить за тем, какие купюры кладутся в кошелек, подчеркнула она. Эксперт рекомендует не пренебрегать рассмотрением банкнот любого номинала при оплате товаров в небольших торговых точках или на рынке.

Также она совет отказаться от обмена валюты с рук или в подозрительных обменных пунктах. Обращать внимание нужно на целостность купюры, наличие защитных элементов, а также материал, из которого она изготовлена, подчеркнула собеседница. Кроме того, по ее словам, с правилами проверки подлинности банкнот можно ознакомиться на сайте регулятора.

В случае с обращением в правоохранительные органы требуется подача заявления с подробным описанием того, как купюра оказалась в кошельке и где была получена.

В банке выдается справка, в которой указывают реквизиты лица, передавшего купюру, и реквизиты денежного знака. После этого купюра отправляется на экспертизу.

Банкнота изымается во всех случаях. Ее сумма не компенсируется владельцу.

Человека ждет уголовное наказание в случае установления факта умышленного использования поддельных купюр. Это также касается случаев передачи таких банкнот других людям.

Ранее стало известно об обнаружении пяти поддельных денежных банкнот в банковской системе Республики Коми. Речь идет о III квартале 2022 года.

Личный счет,Московский кредитный банк,
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