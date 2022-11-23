Как россиян обманывают на распродаже в «черную пятницу»

«Черной» называют последнюю пятницу ноября, когда по всему миру традиционно проводятся масштабные распродажи. Однако не всегда продавцы предлагают в этот день самые низкие цены на товары, к тому же распродажным ажиотажем активно пользуются мошенники. Как сохранить свои деньги в «черный» день года, разбирался «Рамблер».

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Традиция «черных» пятниц, когда скидки на товары могут достигать 90%, зародилась в США в 60-х годах ХХ века, а в Россию пришла около десяти лет назад. С годами ноябрьская распродажа становится все популярней и все больше людей принимают в ней участие.

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«Фейковые» скидки

Однако не всегда продавцы честны с покупателями и скидки, которые предлагаются в «черную пятницу», могут быть обманом. Достаточно часто перед объявлением распродажи продавцы просто поднимают цену на товар.

Руководитель портала Hi-Tech Mail.ru Дмитрий Рябинин рассказал, что собрал целую коллекцию фейковых скидок. Например, экшн-камера за несколько недель до распродаж в интернет-магазине стоила 22 190 рублей, а к «черной пятнице» внезапно появился новый ценник — 29 544 рубля с зачеркнутой «старой» ценой 41 999 рублей, пишет Forbes.

По словам аналитика по информационной безопасности Лиги Цифровой Экономики Артура Янбулатова, для того, чтобы действительно купить товар по выгодной цене, необходимо провести мониторинг его стоимости на разных площадках в сети.

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Кроме того, он порекомендовал найти официальные страницы магазина в соцсетях и поискать на них информацию о распродаже, пишет «Лента.ру».

«Лучший вариант — сравнить цены и подумать. Если что-то смущает, безопаснее отказаться от покупки», - заметил Янбулатов.

«Фейковые» сайты

Эксперты также призывают россиян не доверять ярким рекламным баннерам в сети, обещающим огромные скидки в «черную пятницу», и всегда перепроверять ссылки, по которым они переходят.

На фоне распродаж появились специальные боты в Telegram, которые позволяют создать фишинговый портал крупного магазина буквально в несколько кликов, при этом страница такого «маркетплейса» будет очень похожа на настоящую. Уже появились клоны Wildberries и Ozon, а на форумах уже есть жалобы пострадавших, рассказали опрошенные «Известиями» специалисты.

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Оформляя «заказ», жертва вводит на фишинговом сайте данные банковской карты. За одну атаку киберпреступники могут украсть до 150 тыс. рублей, отметил ведущий аналитик Group-IB департамента Digital Risk Protection Евгений Егоров.

«Сценарии обмана могут быть разные: кража денег за оплаченный товар, кража данных банковской карты или все вместе», - пояснил он.

Также от имени популярных маркетплейсов злоумышленники рассылают своим жертвам письма и сообщения о больших выигрышах. Так, преступники рассылали письма и сообщения от имени Wildberries с сообщением о выигрыше в $1250.