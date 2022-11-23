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23 минуты назад

Проживающие за рубежом россияне смогут подтверждать право на получение пенсии онлайн

Елена Прошина

Россияне, проживающие за рубежом, смогут подтвердить право на получении пенсии на сайте Госуслуг. Таким образом им не придется ежегодно приезжать ради этой цели в РФ. Соответствующее постановление правительства России появилось на портале правовой информации.

Живущие за рубежом россияне смогут подтверждать право на получение пенсии онлайн
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Согласно тексту документа, новые правила вступят в силу с 1 июля 2023 года. При этом постановление обязывает Фонд пенсионного и социального страхования РФ обеспечить техническую готовность информационной системы ПФР к приему заявлений от проживающих за рубежом граждан страны в течение трех месяцев с момента начала действия указа. В течение шести месяцев со дня вступления документа в силу на Госуслугах должна будет появиться интерактивная форма заявления для продолжения выплаты пенсии.

Отметим, что до сих пор продлить получение денежных средств по старости, проживающие за рубежом граждане РФ, могли лишь путем либо личной явки в любой территориальный орган ПФР, в дипломатическое представительство или консульское учреждение РФ заграницей, либо посредством представления в фонд документа, оформленного нотариусом на территории России или компетентным органом иностранного государства. Теперь же они смогут не затрачивать средства на поездки, оплату услуг специалистов и почтовые расходы, подавая заявления онлайн.

Личный счет,Пенсионный фонд РФ,Правительство РФ,
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