Живущие за рубежом россияне смогут подтверждать право на получение пенсии онлайн

Россияне, проживающие за рубежом, смогут подтвердить право на получении пенсии на сайте Госуслуг. Таким образом им не придется ежегодно приезжать ради этой цели в РФ. Соответствующее постановление правительства России появилось на портале правовой информации.

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Согласно тексту документа, новые правила вступят в силу с 1 июля 2023 года. При этом постановление обязывает Фонд пенсионного и социального страхования РФ обеспечить техническую готовность информационной системы ПФР к приему заявлений от проживающих за рубежом граждан страны в течение трех месяцев с момента начала действия указа. В течение шести месяцев со дня вступления документа в силу на Госуслугах должна будет появиться интерактивная форма заявления для продолжения выплаты пенсии.