Трудовые права мобилизованных хотят защитить надежнее

Работник, который вернулся со службы в армии по контракту и хочет утроиться в организацию, срочный трудовой договор с которой у него уже истек, будет иметь преимущество перед другими соискателями. Такую поправку в Трудовой кодекс порекомендовал принять Госдуме Комитет по труду, социальной политике и делам ветеранов 23 ноября. Аналогичные гарантии предусмотрели для госслужащих законопроектом № 201621-8, который Госдума приняла в окончательном, третьем чтении в тот же день.

Фото: © Константин Михальчевский/РИА Новости © Константин Михальчевский/РИА Новости

Если есть место

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В Госдуме хотят защитить трудовые права людей, у которых закончился срочный трудовой договор, пока они служили в армии по мобилизации или в качестве добровольцев. По тексту законопроекта, такие работники, вернувшись на гражданку, станут первыми претендентами на прежнее место работы. Им должны будут предложить ту же должность, а если такой вакансии нет, то другую работу, соответствующую его квалификации. Если же и таковой не окажется, человек сможет устроиться на свободную нижестоящую должность или нижеоплачиваемую работу. При этом новые функции не должны быть противопоказаны ему по состоянию здоровья. Таким правом можно будет воспользоваться в течение трех месяцев с момента окончания службы. Нормы распространятся на отношения, возникшие с 21 сентября 2022 года, когда президент подписал указ о частичной мобилизации.

Дополнительно защитить права работников, отправившихся в армию по мобилизации или добровольцами, понадобилось, так как сейчас закон не предусматривает приостановление срочных трудовых договоров на время военной службы — это возможно, только если договор постоянный, пояснила «Парламентской газете» член Комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб. «Если трудовой договор был срочным, место работника к его возвращению может быть уже занято. Мы не можем обязать работодателя открыть дополнительную вакансию, но мы можем определить приоритет при трудоустройстве», — сказала депутат.

С правами госслужащих уже разобрались

Ту же проблему для гражданских госслужащих уже практически решили. 23 ноября Госдума приняла в третьем чтении закон, по которому, если контракт государственного служащего закончился, пока он был в армии, он имеет преимущество в поступлении на работу в тот же орган власти. Условия тоже похожи: если вакансия свободна, его должны взять на ту же должность, если нет — на аналогичную, а при отсутствии таковой — на нижестоящую.

Если же срок госслужбы не ограничен, она просто приостанавливается. При этом человек не получает зарплату по месту госслужбы, но за ним и его семьей сохраняются права на социальные гарантии, включая социально-бытовое, медицинское обеспечение и санаторно-курортное лечение. Место за сотрудником органа власти сохраняется, и он должен вернуться к госслужбе в течение трех месяцев после демобилизации.

Бессрочный договор не разорвать

Уже действует закон, который сохраняет рабочие места за людьми, работающими по бессрочному трудовому договору, когда они уходят служить по мобилизации или добровольцами. Работодатель не может разорвать трудовой договор с ними в одностороннем порядке, кроме случая, когда компания или ИП прекращает свое существование.

Работодатель не должен платить призванному в армию сотруднику зарплату, но обязан сохранить за ним его рабочее место и должность. Сохраняются и социально-трудовые гарантии, например дополнительное страхование работника или право на улучшение жилищных условий для его семьи. Даже если трудовой договор приостановлен, время службы в армии включают в трудовой стаж.