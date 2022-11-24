Выплаты повысят с 1 декабря: кто получит прибавку к пенсии

В декабря пожилым гражданам полагается двойная пенсия. Также в преддверии Нового года некоторым категориям россиян сделают перерасчет. Life выяснил, на кого распространятся меры и на какую сумму можно претендовать.

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В «Европейской юридической службе» отмечают, что в декабре выплаты в двойном размере зачислят людям, которые получают пенсии в первых числах января. Точные даты устанавливают по согласованию с банками.

Кроме того, пенсионерам, которые достигли 80-летнего возраста в декабре 2022 года, выплатят повышенную на 100% фиксированную выплату. В итоге их пенсия возрастет на 7220 рублей 74 копейки. Эта же сумма предусмотрена для граждан, имеющих первую группу инвалидности. Отмечается, что за данной категорией пожилых граждан можно оформить уход. Компенсационную выплату устанавливают тому, кто ухаживает за нетрудоспособным. Он не должен нигде больше работать. Сумма ежемесячной компенсационной выплаты — 1200 рублей.

Также юристы отмечают, что россияне могут повысить пенсии заявлением о наличии иждивенцев.

При появлении нетрудоспособных иждивенцев повышается фиксированная выплата к страховой пенсии по старости и по инвалидности. Пенсионеру на одного иждивенца полагается 2406,91 рубля. Получение средств требует подачи заявления и документов, подтверждающих наличие нетрудоспособного человека на содержании.

Также в стране предусмотрена прибавка для тех, кто получил необходимый календарный стаж работы в районах Крайнего Севера или приравненных к ним местностях. Прибавка может составлять 50% фиксированной выплаты, в районах, приравненным к нему, — 30%.