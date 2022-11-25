Какие налоги должны платить пенсионеры

В России для пенсионеров предусмотрен особый льготный режим по уплате ряда налогов. Однако в данном случае существуют нюансы. Life разбирался, какие обязательные платежи, налоговые и другие льготы установлены для российских пожилых граждан в 2022 году.

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Необходимость в уплате налога на доходы физических лиц (НДФЛ) не распространяется на тех, кто получает государственные пенсии по старости, по инвалидности или в случае потери кормильца. За другие поступления пенсионеру нужно уплачивать 13%. Это же касается и пенсий, которые зачисляют из негосударственных пенсионных фондов (НПФ), а также доходов от сдачи в аренду жилья. В стране есть специальная льгота для пожилых граждан, которые платят такие налоги и приобретают недвижимость. Она представлена в виде налогового вычета.

Также пенсионеру не нужно уплачивать налог за один объект имущества каждого вида. При наличии в собственности квартиры, дачи и гаража платить налог не требуется ни за один из этих объектов. Налог уплачивается, если у пожилого гражданина имеются две квартиры или два дома. Причем уплата производится только за одну из недвижимостей.

Также в стране действует земельный налог. В России пенсионерам не начисляют оплату за 600 квадратных метров земельного участка, который ему принадлежит. Другие земельные льготы определяет местное законодательство, отмечает портал.

Транспортный налог регионы устанавливают тоже сами. Федеральные правила в данном случае отсутствуют, однако присутствуют

льготы, которые предусмотрены местными законодательными актами.

Также пенсионерам напомнили о том, что прибылью считаются средства, которые пожилой гражданин получил в качестве компенсации, а также выплаты в виде страхового возмещения. Что касается суммы, которая была получена за возмещение морального вреда, то в данном случае налоги не предусмотрены.