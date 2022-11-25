В даркнете набрала популярность одна финансовая услуга

В даркнете теперь гораздо чаще встречаются

предложения по созданию платежного шлюза для расчетов иностранных потребителей с контрагентами из РФ. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на экспертов.

Такой всплеск обусловлен тем, что у малого бизнеса и микробизнеса отсутствует уверенность в бесперебойном банковском обслуживании на фоне санкций Запада.

По мнению главного аналитика «РегБлока» Анны Авакимян, внешнеэкономические операции попали в зону самого большого риска.

Издание изучило объявления и пришло к выводу, что в даркнете предлагают создать цепочки по приему платежей из стран СНГ, Европы и Азии. Для получения средств от клиента требуется обращение к посреднику. Причем написать нужно в ТГ-канал или на электронную почту.

Затем посреднику зачисляются деньги от зарубежного покупателя. Перевод средств продавцу осуществляется в криптовалюте. При этом предусмотрена выплата фиата, однако в данном случае речь идет об индивидуальных договоренностях.

Выводить средства можно один раз в сутки. Сумма вывода составляет от 100 тыс. рублей. Отмечается, что стоимость сервиса в даркнете стоит гораздо больше. Устанавливается комиссия до 50% по конверсионным операциям и за открытие вспомогательных счетов.