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37 минут назад

Озвучен размер индексации пенсий с 1 января

Рамблер

Пенсии неработающих российских граждан будут проиндексированы с 1 января на 4,8%. С таким заявлением выступил министр труда и соцзащиты РФ Антон Котяков во время «парламентского диалога» в Совете Федерации, передают «Известия».

Минтруд сообщил размер индексации пенсий с 1 января
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, по результатам двухэтапной индексации, предусматриваемой законом, суммарное увеличение пенсий по отношению к 1 января 2022 года будет составлять 15,3%.

Ранее доцент кафедры Государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Галина Семенова заявила агентству «Прайм», что некоторых пенсионеров в декабре ожидает зачисление двойной пенсии. Она подчеркнула, что это обусловлено тем, что во время январских праздников банки и почтовые отделения не будут работать. Семенова пояснила, что в стране досрочно произведут выплату россиянам, которым пенсию начисляют до 8 числа.

Ранее зампред правления Пенсионного фонда (ПФР) Наталия Петрова обратилась в Российскую трехстороннюю комиссию по регулированию социально-трудовых отношений для того, чтобы проинформировать о влиянии отмены индексации страховых пенсий работающим пенсионерам с 2016 на показатели рынка труда, доходы населения и динамику развития экономики России. Так, по ее словам, такой шаг значительно не повлиял на ситуацию.

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