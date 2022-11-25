Минтруд сообщил размер индексации пенсий с 1 января

Пенсии неработающих российских граждан будут проиндексированы с 1 января на 4,8%. С таким заявлением выступил министр труда и соцзащиты РФ Антон Котяков во время «парламентского диалога» в Совете Федерации, передают «Известия».

Фото: РИА Новости РИА Новости

По его словам, по результатам двухэтапной индексации, предусматриваемой законом, суммарное увеличение пенсий по отношению к 1 января 2022 года будет составлять 15,3%.

Ранее доцент кафедры Государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Галина Семенова заявила агентству «Прайм», что некоторых пенсионеров в декабре ожидает зачисление двойной пенсии. Она подчеркнула, что это обусловлено тем, что во время январских праздников банки и почтовые отделения не будут работать. Семенова пояснила, что в стране досрочно произведут выплату россиянам, которым пенсию начисляют до 8 числа.