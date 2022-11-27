Как получить кредит при отказе всех банков

Россиянам, которые столкнулись с тем, что все банки отказали им кредитах из-за их плохой кредитной истории, не стоит отчаиваться.

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Такой позиции придерживается финансовый советник и эксперт по личным инвестициям Иван Капустянский, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на «Прайм».

Одновременно с этим, эксперт предостерёг россиян от обращения в конторы, обещающие «очистку» кредитной истории. Вместо этого, как советует специалист, гражданам, имеющим соответствующие проблемы, нужно добиться того, чтобы в их кредитной истории появились записи о новых кредитах, которые они успешно выплачивают.

Только так – постепенно и неуклонно человек может вновь стать исправным плательщиком. Для этого, как подмечает Капустянский, гражданину нужно обратиться в организации, которые выдают мелкие займы и отправляют данные в Бюро кредитных историй.