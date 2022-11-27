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21 минуту назад

Как можно получить кредит при отказе всех банков

Deita.ru

Россиянам, которые столкнулись с тем, что все банки отказали им кредитах из-за их плохой кредитной истории, не стоит отчаиваться.

Как получить кредит при отказе всех банков
Фото: ТАССТАСС

Такой позиции придерживается финансовый советник и эксперт по личным инвестициям Иван Капустянский, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на «Прайм».

Одновременно с этим, эксперт предостерёг россиян от обращения в конторы, обещающие «очистку» кредитной истории. Вместо этого, как советует специалист, гражданам, имеющим соответствующие проблемы, нужно добиться того, чтобы в их кредитной истории появились записи о новых кредитах, которые они успешно выплачивают.

Только так – постепенно и неуклонно человек может вновь стать исправным плательщиком. Для этого, как подмечает Капустянский, гражданину нужно обратиться в организации, которые выдают мелкие займы и отправляют данные в Бюро кредитных историй.

После того, как человек получит несколько небольших кредитов, он уже сможет обратиться в банк за более крупным. Главное в восстановление кредитной истории, по мнению эксперта — это неукоснительное соблюдение всех условий договора.

Личный счет,Иван Капустянский,
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