Цены на авиабилеты в Турцию и Египет обвалились

Средняя стоимость авиабилетов в Египет из России на зиму снизилась на 66,5%, в Турцию - на 46,7% по сравнению с осенью текущего года. Об этом говорится в результатах исследования сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip, которые есть в распоряжении ТАСС.

"Наибольшее изменение цен произошло на путешествия в Хургаду: авиабилеты на один из самых популярных египетских курортов можно купить на 66,5% выгоднее, чем осенью (средняя стоимость перелета в одну сторону на человека составляет 32 тыс. рублей). Почти в половину упала стоимость билетов в Стамбул (минус 46,7%): полететь зимой в один из самых популярных городов Турции можно за 18,1 тыс. рублей", - рассказали эксперты.

По данным сервиса, билеты в Тель-Авив на зиму подешевели на 45,5%, до 30,2 тыс. рублей, а в Анкару - на 40,4%, до 34,1 тыс. Также снизились цены на перелеты в Дубай - на 37,7%, до 32,3 тыс. рублей, Ереван - на 33,5%, до 12,5 тыс., Тбилиси - на 32,9%, до 29,5 тыс., Бишкек - на 23%, до 15,3 тыс. Стоимость авиабилетов в столицу ОАЭ Абу-Даби снизилась на 22,4%, до 44,4 тыс. рублей, в столицу Мальдив Мале - на 21,8%, до 57,5 тыс.