Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+10° в 
USD 60.48EUR 62.88
Войти в почту
10 минут назад

Повышение тарифов ЖКХ с 1 декабря проконтролирует ФАС

Майк Габриелян

ФАС проконтролирует девятипроцентный рост тарифов на услуги ЖКХ с 1 декабря. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на антимонопольную службу.

Повышение тарифов ЖКХ с 1 декабря проконтролирует ФАС
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«ФАС проконтролирует соблюдение утвержденных предельных индексов и не допустит необоснованного роста», - сообщили в ведомстве.

Там отметили, что темпы изменения платы граждан за коммунальные услуги — параметр, который «строго контролируется на федеральном и региональном уровнях».

С 1 декабря 2022 года тарифы за ЖКХ поднимут на 9% в среднем по стране. Расценки увеличат в соответствии с постановлением правительства РФ от 14 ноября. Власти каждого субъекта самостоятельно устанавливают предельные индексы изменения платы.

В этом году плата уже выросла в среднем на 3,2–6,5% в зависимости от региона. Декабрьское повышение – второе по счету.

Чиновники утверждают, что перенесли индексацию тарифов с 1 июля 2023 года на 1 декабря 2022 года. Следующее изменение цен произойдет только через полтора года — 1 июля 2024-го.

Инфляция по итогам года ожидается на уровне 12%. Ранее стало известно, что Россия заняла 45-е место в мире по данному показателю.

Личный счет,ФАС России,Правительство РФ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители