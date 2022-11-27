Повышение тарифов ЖКХ с 1 декабря проконтролирует ФАС

ФАС проконтролирует девятипроцентный рост тарифов на услуги ЖКХ с 1 декабря. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на антимонопольную службу.

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«ФАС проконтролирует соблюдение утвержденных предельных индексов и не допустит необоснованного роста», - сообщили в ведомстве.

Там отметили, что темпы изменения платы граждан за коммунальные услуги — параметр, который «строго контролируется на федеральном и региональном уровнях».

С 1 декабря 2022 года тарифы за ЖКХ поднимут на 9% в среднем по стране. Расценки увеличат в соответствии с постановлением правительства РФ от 14 ноября. Власти каждого субъекта самостоятельно устанавливают предельные индексы изменения платы.

В этом году плата уже выросла в среднем на 3,2–6,5% в зависимости от региона. Декабрьское повышение – второе по счету.

Чиновники утверждают, что перенесли индексацию тарифов с 1 июля 2023 года на 1 декабря 2022 года. Следующее изменение цен произойдет только через полтора года — 1 июля 2024-го.