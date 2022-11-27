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56 минут назад

Дачникам напомнили о штрафах за вырубку деревьев на участках

Илья Родин

Крупномерная растительность, расположенная на земельном участке, является собственностью государства. За ее вырубку полагается штраф, рассказала адвокат Елена Кудерко. Об этом пишет «Прайм».

Дачникам напомнили о крупных штрафах
Фото: ТАССТАСС

По словам юриста, вырубка садовых культур (сливы, вишни, яблони) допускается. Штрафы будут выписаны только за спил берез, дубов и других «диких» деревьев и кустарников.

Она пояснила, что если спилить или выкорчевать березу, то штраф составит от трех до четырех тыс. рублей. Но этим дело не ограничится, так как «уничтожение деревьев наносит вред окружающей среде».

Соответственно, нарушитель обязан возместить государству причиненный ущерб, добавила Кудерко. Она отметила, что штраф рассчитывается на основании специальной формулы и «взыскивается с собственника участка или с лица, осуществившего рубку деревьев».

Юрист отметила, что денежные выплаты могут достигать весьма приличных сумм. Поэтому перед освоением земельного участка собственнику следует получить специальное разрешение в администрации и только после этого приступать к рубке.

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