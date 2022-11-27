Дачникам напомнили о крупных штрафах

Крупномерная растительность, расположенная на земельном участке, является собственностью государства. За ее вырубку полагается штраф, рассказала адвокат Елена Кудерко. Об этом пишет «Прайм».

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По словам юриста, вырубка садовых культур (сливы, вишни, яблони) допускается. Штрафы будут выписаны только за спил берез, дубов и других «диких» деревьев и кустарников.

Она пояснила, что если спилить или выкорчевать березу, то штраф составит от трех до четырех тыс. рублей. Но этим дело не ограничится, так как «уничтожение деревьев наносит вред окружающей среде».

Соответственно, нарушитель обязан возместить государству причиненный ущерб, добавила Кудерко. Она отметила, что штраф рассчитывается на основании специальной формулы и «взыскивается с собственника участка или с лица, осуществившего рубку деревьев».