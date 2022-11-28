Кто из пенсионеров получит 23 000 рублей в декабре

Как пояснил Власов, городской стандарт– это минимальная пенсия, на которую могут рассчитывать неработающие пенсионеры в Москве. Ее выплачивают тем, кто прожил в столице не менее десяти лет. С нового года размер таких пенсий будет увеличен на десять процентов и возрастет до 23 313 рублей. Такое нововведение коснется несколько миллионов пенсионеров.