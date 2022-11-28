Кто из пенсионеров получит 23 000 рублей в декабре

Пенсионный эксперт Сергей Власов рассказал о новых выплатах, которые смогут получить некоторые неработающие пенсионеры.
«Московские власти уже утвердили размер так называемого городского стандарта», – сказал он.
Как пояснил Власов, городской стандарт– это минимальная пенсия, на которую могут рассчитывать неработающие пенсионеры в Москве. Ее выплачивают тем, кто прожил в столице не менее десяти лет. С нового года размер таких пенсий будет увеличен на десять процентов и возрастет до 23 313 рублей. Такое нововведение коснется несколько миллионов пенсионеров.
Как уточняет PRIMPRESS, выплаты станут доступны москвичам с 1 января, однако многие получат деньги раньше, в конце декабря. Это коснется тех, у кого срок доставки пенсии придется на новогодние праздники.
Ранее «ФедералПресс» писал, что россиянам напомнили об особых выплатах ко дню рождения.