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1 час назад

Кто из пенсионеров получит 23 000 рублей в декабре

РИА "ФедералПресс"иещё 1

Пенсионный эксперт Сергей Власов рассказал о новых выплатах, которые смогут получить некоторые неработающие пенсионеры.

Кто из пенсионеров получит 23 000 рублей в декабре
Фото: ТАССТАСС

«Московские власти уже утвердили размер так называемого городского стандарта», – сказал он.

Как пояснил Власов, городской стандарт– это минимальная пенсия, на которую могут рассчитывать неработающие пенсионеры в Москве. Ее выплачивают тем, кто прожил в столице не менее десяти лет. С нового года размер таких пенсий будет увеличен на десять процентов и возрастет до 23 313 рублей. Такое нововведение коснется несколько миллионов пенсионеров.

Как уточняет PRIMPRESS, выплаты станут доступны москвичам с 1 января, однако многие получат деньги раньше, в конце декабря. Это коснется тех, у кого срок доставки пенсии придется на новогодние праздники.

Ранее «ФедералПресс» писал, что россиянам напомнили об особых выплатах ко дню рождения.

Личный счет,Маленькая пенсия ,Сергей Власов,Правительство Москвы,
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