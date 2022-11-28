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53 минуты назад

Финансист предупредил о риске переводов денег между своими счетами

Lenta.ruиещё 3

Телефонные мошенники могут украсть деньги, убедив человека перевести их на его же счет. Об этом предупредил специалист по международным финансовым рынкам маркетплейса «Финмир» Роман Эткинд в беседе с агентством «Прайм».

Россиян предупредили о риске переводов денег между своими счетами
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам финансиста, для этого злоумышленники «заражают» компьютер или телефон вирусом, с помощью которого получают данные одного из счетов через онлайн-банк. Обычно это делается посредством СМС-сообщения. После мошенники звонят будущей жертве, представляясь сотрудниками банка или полиции и убеждают перевести все деньги на тот самый взломанный счет. Если перевод осуществлен — их тут же снимают.

Сложность состоит в том, что сотрудникам Центробанка (ЦБ) и службам безопасности банков практически невозможно понять, что происходит противоправное действие, подчеркнул Эткинд, ведь человек сам переводит деньги между своими счетами.

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Ранее сообщалось, что в третьем квартале 2022 года мошенники украли рекордные объемы средств со счетов клиентов банков — почти четыре миллиарда рублей. Всего зафиксировано 229 757 инцидентов. В общей сложности объем средств, переведенных без согласия россиян, составил 3,973 миллиарда рублей.

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