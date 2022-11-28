Россиян предупредили о риске переводов денег между своими счетами

Телефонные мошенники могут украсть деньги, убедив человека перевести их на его же счет. Об этом предупредил специалист по международным финансовым рынкам маркетплейса «Финмир» Роман Эткинд в беседе с агентством «Прайм».

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По словам финансиста, для этого злоумышленники «заражают» компьютер или телефон вирусом, с помощью которого получают данные одного из счетов через онлайн-банк. Обычно это делается посредством СМС-сообщения. После мошенники звонят будущей жертве, представляясь сотрудниками банка или полиции и убеждают перевести все деньги на тот самый взломанный счет. Если перевод осуществлен — их тут же снимают.

Сложность состоит в том, что сотрудникам Центробанка (ЦБ) и службам безопасности банков практически невозможно понять, что происходит противоправное действие, подчеркнул Эткинд, ведь человек сам переводит деньги между своими счетами.