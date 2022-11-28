Когда кредит остается неделимым после развода

«Доказывать эти обстоятельства должен тот, кто хочет разделить кредит. Об этом же говорит и п.2 ст. 45 Семейного кодекса. Однако, если один из супругов стал жертвой преступников, то это нельзя расценить, как кредит на семейные нужды. Так что возложить часть обязательств на супруга или супругу не удастся. Он или она может принять участие в погашении обязательств только на добровольной основе», — объяснил специалист.