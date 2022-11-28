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1 час назад

Юрист Соловьёв рассказал, когда кредит остаётся неделимым после развода

RT на русском

Заслуженный юрист России Иван Соловьёв в беседе с RT рассказал, когда кредит остаётся неделимым после развода.

Когда кредит остается неделимым после развода
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, супруг, взявший кредит по инициативе телефонных мошенников, не может рассчитывать на раздел финансовых обязательств при разводе.

Юрист уточнил, что кредит можно разделить, если он был оформлен в интересах семьи по инициативе обоих супругов, либо если кредит потрачен на семейные нужды.

«Доказывать эти обстоятельства должен тот, кто хочет разделить кредит. Об этом же говорит и п.2 ст. 45 Семейного кодекса. Однако, если один из супругов стал жертвой преступников, то это нельзя расценить, как кредит на семейные нужды. Так что возложить часть обязательств на супруга или супругу не удастся. Он или она может принять участие в погашении обязательств только на добровольной основе», — объяснил специалист.

Соловьёв добавил, что материалы уголовного дела, возбуждённого по факту мошенничества, будут «однозначно раскрывать весь механизм совершённого преступления», а также действия потерпевшего по личной инициативе и в результате введения в заблуждение, взявшего кредит или кредиты и перечислившего денежные средства преступникам.

«Единственным вариантом, когда кредит может быть разделён, станет ситуация, в которой супруги вместе стали жертвой обмана, даже если звонок поступил одному из супругов, но «спасать свои деньги» они решили вместе, то в таком случае ответственность за кредиты может стать солидарной», — заявил эксперт.

Кроме того, не делятся кредиты, взятые до брака, а также в период раздельного проживания супругов, что тоже нужно будет доказать, уточнил собеседник RT.

Ранее эксперт по кибербезопасности Главного управления Банка России по ЦФО Алексей Потехин рассказал о мерах безопасности во время онлайн-шопинга.

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