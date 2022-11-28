В России предложили установить умные счетчики во все новые дома

АНО «Умный многоквартирный дом», которая объединяет девелоперов, операторов связи и производителей электроники, предложила оборудовать умными счетчиками воды, газа и электроэнергии все новые многоквартирные дома. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ».

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Разработанный организацией документ также предполагает объединить существующую номенклатуру устройств и ввести регулирование в части их обязательной установки в новых домах до 2030 года, в том числе создать приложение для граждан по управлению этим оборудованием.

Кроме того, в рамках концепции предполагается создать минимальный перечень технических требований для счетчиков. Гендиректор АНО Никита Уткин отметил в беседе с изданием, что застройщики нередко используют несовместимые между собой устройства.