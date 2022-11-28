В России решили провести реформу доставки пенсий

Правительство РФ поддержало законопроект о реформе доставки страховых пенсий. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на источники.

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Отмечается, что граждане по-прежнему смогут зачислять пенсию на счет в выбранном банке. Вместе с тем, получение наличных средств станет доступным только через АО «Почта России».

По данным издания, законопроект был внесен на рассмотрение Госдумы в октябре 2022 года. Его авторами являются депутат Александр Хинштейн и группа сенаторов. Согласно пояснительной записке к проекту, изменения коснутся только 13% пенсионеров, получающих выплаты наличными.

Напомним, что в настоящее время пенсионеры могут получать денежные средства через кредитные организации путем зачисления на счет, через почтовые организации и посредством альтернативной доставки.