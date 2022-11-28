Названа опасность неиспользуемых кредитных карт

«Зачастую кредитный договор подразумевает, что плата за обслуживание банком взымается даже в случае, если карта не используется. Кроме того, по умолчанию могут быть подключены и другие платные услуги. Плюс пени и штрафы на образовавшийся долг. И спустя несколько месяцев в почтовом ящике человек обнаруживает письмо от службы судебных приставов с требованием возместить задолженность», — заявил замдекана факультета права НИУ ВШЭ.