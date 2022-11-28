Названа опасность неиспользуемых кредитных карт

Россиянам, имеющим активированные кредитные карты, но не использующим их может начисляться плата за обслуживание банком и другие платные услуги, при неуплате которых накладываются пени и штрафы. О данной опасности граждан РФ в беседе с «Газетой.Ru» предупредил замдекана факультета права НИУ ВШЭ Семен Янкевич.
Он отметил, что кредитная карта является «полезным финансовым инструментом», но ей нужно пользоваться грамотно, иначе могут возникнуть проблемы. Однако это относится только к тем, кто активировал карту, в обратном случае она не представляет никакой опасности, уточнил Янкевич.
«Зачастую кредитный договор подразумевает, что плата за обслуживание банком взымается даже в случае, если карта не используется. Кроме того, по умолчанию могут быть подключены и другие платные услуги. Плюс пени и штрафы на образовавшийся долг. И спустя несколько месяцев в почтовом ящике человек обнаруживает письмо от службы судебных приставов с требованием возместить задолженность», — заявил замдекана факультета права НИУ ВШЭ.
В связи с этим он рекомендовал «внимательно читать условия использования» карты, поскольку оспорить такие иски практически невозможно.