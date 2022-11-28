Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+12° в 
USD 60.75EUR 63.30
Войти в почту
44 минуты назад

Названа опасность неиспользуемых кредитных карт

Елена Прошина

Россиянам, имеющим активированные кредитные карты, но не использующим их может начисляться плата за обслуживание банком и другие платные услуги, при неуплате которых накладываются пени и штрафы. О данной опасности граждан РФ в беседе с «Газетой.Ru» предупредил замдекана факультета права НИУ ВШЭ Семен Янкевич.

Названа опасность неиспользуемых кредитных карт
Фото: ТАССТАСС

Он отметил, что кредитная карта является «полезным финансовым инструментом», но ей нужно пользоваться грамотно, иначе могут возникнуть проблемы. Однако это относится только к тем, кто активировал карту, в обратном случае она не представляет никакой опасности, уточнил Янкевич.

«Зачастую кредитный договор подразумевает, что плата за обслуживание банком взымается даже в случае, если карта не используется. Кроме того, по умолчанию могут быть подключены и другие платные услуги. Плюс пени и штрафы на образовавшийся долг. И спустя несколько месяцев в почтовом ящике человек обнаруживает письмо от службы судебных приставов с требованием возместить задолженность», — заявил замдекана факультета права НИУ ВШЭ.

В связи с этим он рекомендовал «внимательно читать условия использования» карты, поскольку оспорить такие иски практически невозможно.

Личный счет,ВШЭ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители