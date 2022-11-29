Как быстро накопить деньги: два совета

В нынешней ситуации есть два варианта, как накопить деньги без особых усилий. Можно завести диверсифицированный портфель акций или вложиться в паи паевых инвестиционных фондов, так считает директор по инвестициям УК «Открытие» Виталий Исаков.

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«В такие моменты цена всегда снижается гораздо больше, чем было бы оправданно, исходя из реального ожидаемого ухудшения финансовых результатов», – отмечают эксперты.

Дело в том, что сейчас цены устанавливаются теми, кто нервничает – значит, что они ниже, чем могли быть на самом деле. Купить акции в этот момент выгодно из-за того, что на долгом сроке они себя оправдают и принесут прибыль. Так, в ближайшие три года доходность может вырасти в 3 раза, считает Виталий Исаков.

Но при этом в портфеле должен быть и консервативный запас, который обеспечит финансовые цели и поможет контролировать вклады в моменты колебаний.

Покупка паев паевых инвестиционных фондов полезна тем, что вы доверяете весь портфель профессионалам и следить за ситуацией на рынке не нужно, передает «Прайм».