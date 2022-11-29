Как быстро накопить деньги: два совета

В нынешней ситуации есть два варианта, как накопить деньги без особых усилий. Можно завести диверсифицированный портфель акций или вложиться в паи паевых инвестиционных фондов, так считает директор по инвестициям УК «Открытие» Виталий Исаков.
«В такие моменты цена всегда снижается гораздо больше, чем было бы оправданно, исходя из реального ожидаемого ухудшения финансовых результатов», – отмечают эксперты.
Дело в том, что сейчас цены устанавливаются теми, кто нервничает – значит, что они ниже, чем могли быть на самом деле. Купить акции в этот момент выгодно из-за того, что на долгом сроке они себя оправдают и принесут прибыль. Так, в ближайшие три года доходность может вырасти в 3 раза, считает Виталий Исаков.
Но при этом в портфеле должен быть и консервативный запас, который обеспечит финансовые цели и поможет контролировать вклады в моменты колебаний.
Покупка паев паевых инвестиционных фондов полезна тем, что вы доверяете весь портфель профессионалам и следить за ситуацией на рынке не нужно, передает «Прайм».
Ранее «ФедералПресс» писал о том, что обслуживание вкладов в иностранной валюте может стать невыгодным, поэтому стоит задуматься над снятием денег со счетов.