Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+5° в 
USD 60.75EUR 63.30
Войти в почту
1 час назад

Как быстро накопить деньги: два совета

РИА "ФедералПресс"

В нынешней ситуации есть два варианта, как накопить деньги без особых усилий. Можно завести диверсифицированный портфель акций или вложиться в паи паевых инвестиционных фондов, так считает директор по инвестициям УК «Открытие» Виталий Исаков.

Как быстро накопить деньги: два совета
Фото: Федерал прессФедерал пресс

«В такие моменты цена всегда снижается гораздо больше, чем было бы оправданно, исходя из реального ожидаемого ухудшения финансовых результатов», – отмечают эксперты.

Дело в том, что сейчас цены устанавливаются теми, кто нервничает – значит, что они ниже, чем могли быть на самом деле. Купить акции в этот момент выгодно из-за того, что на долгом сроке они себя оправдают и принесут прибыль. Так, в ближайшие три года доходность может вырасти в 3 раза, считает Виталий Исаков.

Но при этом в портфеле должен быть и консервативный запас, который обеспечит финансовые цели и поможет контролировать вклады в моменты колебаний.

Покупка паев паевых инвестиционных фондов полезна тем, что вы доверяете весь портфель профессионалам и следить за ситуацией на рынке не нужно, передает «Прайм».

Ранее «ФедералПресс» писал о том, что обслуживание вкладов в иностранной валюте может стать невыгодным, поэтому стоит задуматься над снятием денег со счетов.

Личный счет,Виталий Исаков,УК Открытие,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители