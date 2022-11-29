Экономические ожидания россиян от 2023 года

Согласно исследованию россияне ждут стабильности собственного бюджета и курса валют

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Аналитики медиахолдинга Rambler&Co провели ежегодное исследование и выяснили у более чем 250 тысяч интернет-пользователей, каких изменений в личном бюджете они ожидают в новом году – как планируют тратить, копить деньги и к какому курсу валют готовятся.

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Больше половины опрошенных россиян (58%) попробуют сохранить баланс между накоплениями и расходами (на 8% больше, чем годом ранее). 23% не планируют ограничивать траты, а 19%, напротив, сосредоточатся на сохранении средств.

В сравнении с прошлым годом, в статьях расходов респондентов нет сильного расхождения: первые три строчки желаемых трат остались теми же – это покупка товаров первой необходимости (41%), мебели, бытовой техники, включая расходы на ремонт (14%), а также отдых, спорт и развлечения (12%). Остальные планируют распорядится деньгами так: 11% важен внешний вид – они хотят потратить в следующем году на одежду и уход за собой, 9% наметили вложить средства в недвижимость, 5% – в развитие бизнеса, 4% выбрали покупку автомобиля и столько же (4%) – получение образования.

В 2023 году более половины россиян (52%) планируют хранить средства на рублевых счетах в банках, из них 36% используют уже имеющиеся счета, а 16% собираются открыть новые для этой цели. При этом меньшая часть населения (40%) считает рациональным держать рубли в наличных. Доверие россиян к вкладам и накоплениям в валюте за год сократилось более чем вдвое и составило 8% (против 19% в 2021).

40% участников опроса предполагают, что рубль укрепится и курс валют останется на уровне 60/70 рублей за доллар/евро. 23% думают, что валюта достигнет 70/80 рублей соответственно, 19% прогнозируют 50/60 рублей за доллар/евро. 18% верят в увеличение – выше 80/90 рублей. В прошлом году значимая часть респондентов высказала мнение, что курс доллара и евро будет в среднем на уровне 80 и 90 рублей соответственно.

По итогам 2022 года бюджет у большинства (41%) населения остался без изменений. У 35% он уменьшился, тогда как у 24% – увеличился. Год назад об уменьшении личного бюджета говорили 48%, а об увеличении – 21%.

При этом так же, как и в прошлом году, бо́льшая часть респондентов (40%) не строит долгосрочных экономических планов. 27% хотят улучшить своё финансовое положение и ищут возможности для этого, а у 17% уже есть варианты, как зарабатывать больше. Для 16% главная цель в будущем году – сохранить доходы на прежнем уровне.