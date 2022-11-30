Кто может не платить налоги в 2022 году

Юрист Денис Скрябин объяснил, в каких случаях россиянам могут дать отсрочку по уплате налогов и кто может на нее рассчитывать, сообщает PRIMPRESS.

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Напомним, в России срок уплаты налогов на имущество физических лиц подходит к концу 1 декабря. Гражданам, которые не успеют вовремя перевести необходимые суммы государству, начнут начисляться пени и штрафы. Однако есть обстоятельства, позволяющие получить нечто вроде отсрочки по уплате налогов, рассказал юрист фирмы «Скрябин и партнеры» Денис Скрябин.

«По своему желанию отложить уплату налогов не представляется возможным, но в практике бывают случаи, когда при обращении в налоговую службу можно получить некую отсрочку. Для этого нужно представить доказательства, что уплата налогов на данный момент затруднительна либо невозможна. Набор условий стандартный: тяжелое финансовое положение, отсутствие работы и ее поиски. Наличие несовершеннолетних детей тоже является смягчающим обстоятельством», – рассказал юрист в интервью радио Sputnik.

Он отметил, что такая «отсрочка» не является освобождением от уплаты налогов. То есть гражданин, находящийся в трудной жизненной ситуации, может не заплатить в 2022 году налоги за 2021 год, но впоследствии ему все равно придется это сделать, уточнил эксперт.