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26 минут назад

В России с 1 декабря повышаются тарифы ЖКХ

Елена Прошина

В России с 1 декабря увеличится плата за коммунальные услуги — второй раз за этот год и на семь месяцев раньше запланированного срока. Следующее повышение тарифов произойдет в июле 2024 года, передает РИА Новости со ссылкой на информацию Министерства экономического развития РФ.

В России с 1 декабря повышаются тарифы ЖКХ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как говорится в публикации, правительство РФ проведет индексацию тарифов на передачу электроэнергии, газ, снабжение теплом и водой раньше запланированного срока — 1 декабря 2022 года вместо 1 июля 2023 года. Следующие полтора года повышения платы за эти услуги не планируется.

Средний ежемесячный платеж на одну семью из трех человек увеличится на 324 рубля. Ведомство при этом указало, что совокупный платеж жителей России за коммунальные услуги в последующие годы будет увеличиваться не такими быстрыми темпами. С 1 июля 2024 года в среднем по стране он вырастет на 6,3%, с 1 июля 2025 года — 5,3%.

Кроме того, директор направления «Городское хозяйство» в фонде «Институт экономики города» Ирина Генцлер рассказала, что примерно 15-20% многоквартирных домов в России сменят модель направления — собственники жилья могут завести отдельный счет на содержание дома и оттуда оплачивать услуги и работы по управлению, содержанию и ремонту. Отмечается, что этот механизм сподвигнет собственников к более активному вовлечению в управление домом.

Личный счет,Ирина Генцлер,Минэкономразвития,Правительство РФ,
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