Долгам россиян за услуги ЖКХ предсказали рост

К началу 2023 года в России могут увеличится долги жителей за жилищно-коммунальные услуги. Рост задолженности за ЖКУ предсказал директор Научно-образовательного центра комплексной модернизации инфраструктуры ЖКХ Высшей школы экономики Алексей Кулаков, сообщает РИА Новости.

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Специалист спрогнозировал развитие ситуации на фоне повышения тарифов на услуги ЖКХ. По словам эксперта, в начале 2023 года задолженность может превысить триллион рублей. На данный момент она достигла 804,5 миллиарда рублей, однако в декабре-феврале может повыситься на 200 миллиардов.

Кулаков уточнил, что при повышении тарифов не учитывают снижение доходов населения. Однако в трудные экономические периоды жители могут отказаться от оплаты коммуналки, чтобы приобрести еду и лекарства.