Россиянам рассказали, какие счета в банке лучше всего закрыть

Россиянам посоветовали проверить забытые или давно не используемые счета, чтобы не попасть в список должников банка. Ненужные счета лучше всего закрыть. Такой совет дал старший управляющий партнер юридической компании PG Partners Петр Гусятников в беседе с агентством «Прайм».

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Он пояснил, что в некоторых случаях банк взимает комиссию за обслуживание счетов. Это условие прописано в договоре, который следует тщательно изучить на предмет подобных нюансов. Эксперт подчеркнул, что владелец может перестать использовать счет и забыть о нем, а проценты за его обслуживание продолжат начисляться. Неуплата комиссии в свою очередь может обернуться накоплением задолженности. Гусятников посоветовал при блокировке пластиковой карты, привязанной к определенному счету, закрыть и счет, чтобы избежать подобных ситуаций.

При этом он добавил, что сейчас вопрос о закрытии валютных счетов достаточно спорный. Банки стали смягчать комиссии или вовсе отказались от практики открытия валютных счетов. Гусятников рекомендовал не спешить с закрытием валютного счета, если банк не требует оплаты за его обслуживание.