Россияне бросились оформлять льготную ипотеку

В ноябре 2022 года объем выдачи льготной ипотеки по соответствующей государственной программе увеличился на 14 процентов относительно октября. О том, что россияне бросились оформлять этот вид жилищного кредита, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ВТБ.

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В одиннадцатом месяце нынешнего года количество заемщиков в банке по льготной госпрограмме составило 3,7 тысячи человек. В общей сложности они оформили ипотеки на 22,8 миллиарда рублей, что на 14 процентов больше, чем в октябре.

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Лидерами по объему выдачи стал Московский регион, где заемщики получили 5,8 миллиарда рублей. Вторую строчку с показателем в 1,4 миллиарда рублей занял Краснодарский край. Замкнули тройку Петербург и Ленинградская область, где за ноябрь выдали ипотеки на сумму в 1,2 миллиарда рублей. В пятерку также вошли Республика Татарстан и Ростовская область с объемами выдачи по 800 миллионов и 400 миллионов рублей соответственно.

Всего с начала текущего года банк выдал по льготной программе более 45 тысяч кредитов на общую сумму в 221,5 миллиарда рублей, иди на 20 процентов больше, чем в аналогичный период предыдущего года. Средний размер займа по итогам 11 месяцев оценили в 4,9 миллиона рублей.

По словам специалистов, подобная положительная динамика вызвана стремлением заемщиков успеть оформить ипотеку по низкой ставке до момента возможного окончания программы в 2023 году.

«Решение о ее дальнейшей судьбе пока не принято, поэтому многие клиенты, для которых актуальна покупка первичного жилья, стремятся застраховать себя на случай роста ставки по ипотеке и завершить сделки до конца года. На этом фоне доля строящегося жилья в продажах снова стала расти: в ноябре она увеличилась в наших продажах на три процентных пункта, и сейчас мы проводим в этом сегменте примерно каждую третью сделку», — -заявил вице-президент, заместитель руководителя департамента розничного бизнеса ВТБ Евгений Дячкин.

Специалист добавил, что намеченная тенденция с повышением спроса на льготную программу продолжится в декабре, однако большинство покупателей по-прежнему будут отдавать предпочтение покупке вторичного жилья. Он также напомнил, что такие виды займов, как «семейная», «IT-ипотека» и «дальневосточная» ипотека продолжат свое действие как минимум до середины 2023 года.