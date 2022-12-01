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26 минут назад

Россиянам назвали способы грамотно распорядиться новогодней премией

Лера Букина

Новогоднюю премию целесообразно направить на формирования защитной подушки накоплений. Об этом заявили эксперты, передает агентство «Прайм».

Россиянам назвали способы грамотно распорядиться новогодней премией
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В частности, речь идет о депозите, а также об инвестировании в консервативные биржевые инструменты для защиты в условиях финансовой неопределенности. Также, по мнению специалистов, можно задуматься о погашении долгов, в том числе по ипотеке.

По мнению стратега по рынку акций SberCIB Дмитрия Макарова, годовые бонусы не стоит инвестировать в волатильные инструменты, цена на которые может резко измениться.

В МТС банке рекомендуют сделать выбор в пользу сберегательной модели поведения, а именно положить годовую премию на вклад. Это можно сделать в случае отсутствии кредитов и при наличии ипотеки с льготной процентной ставкой, которая значительно ниже уровня текущей инфляции.

Кроме того, эксперты советуют присмотреться к консервативным инструментам, в частности, к облигациям. При этом с приобретением акций, которые подходят для склонных к высокому риску игроков, нужно быть аккуратными, считают они.

Эксперты ВТБ советуют консервативным инвесторам подумать о приобретении ликвидных ОФЗ со сроком обращения 1-2 года с доходностью 7,5-8% годовых.

Ранее портал Life сообщил, что в текущем году некоторые компании решили отказаться от выплаты премий, однако сотрудники ряда отраслей все-таки получат прибавку. Среди сфер, в которых руководство поступит щедро, - производство, сельское хозяйство, а также торговля.

Личный счет,Дмитрий Макаров,Банк ВТБ,МТС-Банк,
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