Россиянам назвали способы грамотно распорядиться новогодней премией

Новогоднюю премию целесообразно направить на формирования защитной подушки накоплений. Об этом заявили эксперты, передает агентство «Прайм».

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В частности, речь идет о депозите, а также об инвестировании в консервативные биржевые инструменты для защиты в условиях финансовой неопределенности. Также, по мнению специалистов, можно задуматься о погашении долгов, в том числе по ипотеке.

По мнению стратега по рынку акций SberCIB Дмитрия Макарова, годовые бонусы не стоит инвестировать в волатильные инструменты, цена на которые может резко измениться.

В МТС банке рекомендуют сделать выбор в пользу сберегательной модели поведения, а именно положить годовую премию на вклад. Это можно сделать в случае отсутствии кредитов и при наличии ипотеки с льготной процентной ставкой, которая значительно ниже уровня текущей инфляции.

Кроме того, эксперты советуют присмотреться к консервативным инструментам, в частности, к облигациям. При этом с приобретением акций, которые подходят для склонных к высокому риску игроков, нужно быть аккуратными, считают они.

Эксперты ВТБ советуют консервативным инвесторам подумать о приобретении ликвидных ОФЗ со сроком обращения 1-2 года с доходностью 7,5-8% годовых.