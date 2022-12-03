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1 час назад

Названы услуги ЖКХ, за которые можно не платить

Свободная прессаиещё 4

Экономист Юлия Финогенова рассказала, что жильцы могут отказаться от допуслуг от управляющих компаний

Названы услуги ЖКХ, за которые можно не платить
Фото: ТАССТАСС

Как сообщает РИА Новости, эксперт подчеркнула, что от оплаты воды, водоотведения, вывоза мусора, электро- и газоснабжения, отопления, поставок ресурсов отказаться нельзя.

При этом могут исключить из договора оказания дополнительных услуг, например, страхование помещений, телевидение, видеонаблюдение, консьерж. По ее словам, отказаться от неактуальных предложений управляющей компании разрешается согласно российскому законодательству.

Ранее «Свободная пресса» писала, что с 1 декабря выросли тарифы на коммунальные услуги — в среднем на 9%. При этом, как отмечает Удальцов, индексация зарплат бюджетников намечена на январь-2023 в размере 8%.

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