Названы услуги ЖКХ, за которые можно не платить

Экономист Юлия Финогенова рассказала, что жильцы могут отказаться от допуслуг от управляющих компаний

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Как сообщает РИА Новости, эксперт подчеркнула, что от оплаты воды, водоотведения, вывоза мусора, электро- и газоснабжения, отопления, поставок ресурсов отказаться нельзя.

При этом могут исключить из договора оказания дополнительных услуг, например, страхование помещений, телевидение, видеонаблюдение, консьерж. По ее словам, отказаться от неактуальных предложений управляющей компании разрешается согласно российскому законодательству.