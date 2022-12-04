Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+6° в 
USD 61.77EUR 64.99
Войти в почту
3 часа назад

Что будет с пенсией, если не хватило стажа и коэффициента

РИА "ФедералПресс"иещё 5

Для получения пенсии необходимо при достижении пенсионного возраста набрать минимальный коэффициент (30) и иметь хотя бы 15 лет стажа работы. Если гражданин не смог соблюсти все условия, для него предусмотрены специальные меры.

Что будет с пенсией, если не хватило стажа и коэффициента
Фото: ТАССТАСС

В 2019 году на одного пенсионера приходилось 1,3 работающих человека. А благодаря нововведениям к 2030 году на одного пожилого человека уже будет приходиться три работающих человека, что снизит нагрузку на молодое поколение.

Пенсионный эксперт Лариса Ветчинкина уточнила, что все условия для получения пенсии легко выполняются, если гражданин устроен на работу официально и получает «белую» зарплату.

Если же к старости у человека недостаточный коэффициент или трудовой стаж, то ему назначают социальную пенсию. Процент людей, получающих эту выплату, невелик, пишет «Столица 58». В Пензенской области он составляет 0,06 % от общего числа пенсионеров.

Ранее «ФедералПресс» писал о том, что пенсионеры с определенным стажем получат выплаты уже с понедельника.

Личный счет,Маленькая пенсия ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители