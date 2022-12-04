Что будет с пенсией, если не хватило стажа и коэффициента

Для получения пенсии необходимо при достижении пенсионного возраста набрать минимальный коэффициент (30) и иметь хотя бы 15 лет стажа работы. Если гражданин не смог соблюсти все условия, для него предусмотрены специальные меры.

Фото: ТАСС ТАСС

В 2019 году на одного пенсионера приходилось 1,3 работающих человека. А благодаря нововведениям к 2030 году на одного пожилого человека уже будет приходиться три работающих человека, что снизит нагрузку на молодое поколение.

Пенсионный эксперт Лариса Ветчинкина уточнила, что все условия для получения пенсии легко выполняются, если гражданин устроен на работу официально и получает «белую» зарплату.

Если же к старости у человека недостаточный коэффициент или трудовой стаж, то ему назначают социальную пенсию. Процент людей, получающих эту выплату, невелик, пишет «Столица 58». В Пензенской области он составляет 0,06 % от общего числа пенсионеров.