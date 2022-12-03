Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+13° в 
USD 61.77EUR 64.99
Войти в почту
3 часа назад

Россиянам назвали способ сэкономить на оплате ЖКХ

Майк Габриелян

Стало известно, как россияне могут сэкономить на оплате ЖКХ, отказавшись от дополнительных услуг. Об этом рассказала профессор Российского экономического университета Юля Финогенова, передает «Прайм».

Россиянам назвали способ сэкономить на оплате ЖКХ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По её словам, плательщики могут отказаться от телевидения, радио и консьержа в рамках дополнительных услуг ЖКХ.

«Все это может быть включено в квитанцию, но не входит в перечень услуг, утвержденный на собрании жильцов с представителями УК», - сказала Финогенова.

При этом в квитанции имеются услуги, отказаться от которых нельзя. Это плата за воду, газ, свет, отопление, ремонт лифта.

В России с 1 декабря повышаются тарифы ЖКХ

Кроме того, обязательно оплачивается уборка в подъездах, содержание и ремонт общего имущества, вывоз мусора.

Роль координатора и исполнителя жилищных услуг берет на себя управляющая компания или ТСЖ.

Ранее в Госдуме пообещали «взять под контроль» обещание российского правительства не повышать тарифы ЖКХ до 2024 года.

Личный счет,Госдума,Правительство РФ,
6
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители