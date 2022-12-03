Россиянам назвали способ сэкономить на оплате ЖКХ

Стало известно, как россияне могут сэкономить на оплате ЖКХ, отказавшись от дополнительных услуг. Об этом рассказала профессор Российского экономического университета Юля Финогенова, передает «Прайм».

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По её словам, плательщики могут отказаться от телевидения, радио и консьержа в рамках дополнительных услуг ЖКХ.

«Все это может быть включено в квитанцию, но не входит в перечень услуг, утвержденный на собрании жильцов с представителями УК», - сказала Финогенова.

При этом в квитанции имеются услуги, отказаться от которых нельзя. Это плата за воду, газ, свет, отопление, ремонт лифта.

Кроме того, обязательно оплачивается уборка в подъездах, содержание и ремонт общего имущества, вывоз мусора.

Роль координатора и исполнителя жилищных услуг берет на себя управляющая компания или ТСЖ.