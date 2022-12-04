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4 часа назад

Россиян предупредили о риске недосчитаться части пенсии

Елена Прошина

Граждане России могут недополучить часть пенсии, сообщает «Прайм» со ссылкой на заместителя декана экономического факультета РУДН Елену Григорьеву.

Россиян предупредили о риске недосчитаться части пенсии
Фото: ТАССТАСС

По ее словам, это может случиться из-за невнимательности. Выплата может оказаться меньше из-за того, что работодатель не переводил добросовестно отчисления в Пенсионный фонд России. Как следствие, бывший работник лишится части выплат.

Чтобы избежать этого, экономист заявила о необходимости следить за размером перечислений в ПФР. Делать это можно через порталы налоговой инспекции России или сайт самого фонда пенсионного страхования.

Как отмечается, работодатель должен переводить в ПФР, а также в СС и ФОМС по 22%, 2,9% и 5,1% от заплаты сотрудника соответственно.

Григорьева указала, что Пенсионный фонд с 1 января следующего года будет предоставлять информацию и о социальных начислениях, и о выплатах. На сайте ПФР появится новый раздел о Фонде социального страхования.

Замдекана также напомнила, что граждане имеют право на перечисления в размере 0,2-85% в виде страховки от несчастных случаев.

Личный счет,Елена Григорьева,РУДН,Фонд социального страхования РФ,Пенсионный фонд РФ,
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