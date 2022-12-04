Россиян предупредили о риске недосчитаться части пенсии

Граждане России могут недополучить часть пенсии, сообщает «Прайм» со ссылкой на заместителя декана экономического факультета РУДН Елену Григорьеву.

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По ее словам, это может случиться из-за невнимательности. Выплата может оказаться меньше из-за того, что работодатель не переводил добросовестно отчисления в Пенсионный фонд России. Как следствие, бывший работник лишится части выплат.

Чтобы избежать этого, экономист заявила о необходимости следить за размером перечислений в ПФР. Делать это можно через порталы налоговой инспекции России или сайт самого фонда пенсионного страхования.

Как отмечается, работодатель должен переводить в ПФР, а также в СС и ФОМС по 22%, 2,9% и 5,1% от заплаты сотрудника соответственно.

Григорьева указала, что Пенсионный фонд с 1 января следующего года будет предоставлять информацию и о социальных начислениях, и о выплатах. На сайте ПФР появится новый раздел о Фонде социального страхования.