Россиянам рассказали о дешевеющих перед Новым годом товарах

Перед Новым годом, как обычно, дешевеют летние сезонные товары летнего. Об этом рассказал доцент экономического факультета РУДН Сергей Черников в беседе с агентством «Прайм».

Фото: ТАСС ТАСС

По словам Черникова, рост цен на энергоресурсы поднимает цены на удобрения. Они в свою очередь увеличивают импортные цены на пальмовое масло, которое также входит во многие продукты питания, отметил он.

«Конечно, хотелось бы увидеть существенное падение в так называемых ажиотажных товарах, которые внезапно обрели популярность в связи с мобилизацией — консервы, туристическое оборудование, медикаменты», — заявил специалист.

Доцент подчеркнул, что сейчас спрос на товары этих категорий упал, но компаниям нужно восполнять запасы. Для этого приходится делать закупки уже по новым выросшим цена.

Однако при этом роста цен на товары перед Новым годом эксперт не ожидает, так как этому помешает достаточно низкий покупательский спрос.