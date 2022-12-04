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2 часа назад

Перед Новым годом в России традиционно подешевеет ряд товаров

Майк Габриелян

Об этом рассказал доцент экономического факультета РУДН Сергей Черников, передает «Прайм».

Перед Новым годом в России традиционно подешевеет ряд товаров
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Однако скидки будут лишь на летние товары. По прочим категориям цены не изменятся или немного вырастут.

По словам эксперта, мировая инфляция затронула практически все потребительские товары, поскольку они взаимосвязаны. Так рост цен на энергоресурсы повысил стоимость удобрений, а затем пальмового масла, которое входит в состав многих продуктов.

При этом упал спрос на «ажиотажные товары, которые внезапно обрели популярность в связи с мобилизацией»: консервы, туристическое оборудование, медикаменты.

«Но компаниям нужно восполнять запасы. Для этого приходится делать закупки уже по новым, выросшим ценам», — отметил Черников.

Серьезного роста цен на «мобилизационные» товары перед Новым годом эксперт не спрогнозировал.

Ранее аналитики подсчитали стоимость новогоднего оливье-2023.

Личный счет,Сергей Черников,РУДН,
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