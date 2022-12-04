Перед Новым годом в России традиционно подешевеет ряд товаров

Об этом рассказал доцент экономического факультета РУДН Сергей Черников, передает «Прайм».

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Однако скидки будут лишь на летние товары. По прочим категориям цены не изменятся или немного вырастут.

По словам эксперта, мировая инфляция затронула практически все потребительские товары, поскольку они взаимосвязаны. Так рост цен на энергоресурсы повысил стоимость удобрений, а затем пальмового масла, которое входит в состав многих продуктов.

При этом упал спрос на «ажиотажные товары, которые внезапно обрели популярность в связи с мобилизацией»: консервы, туристическое оборудование, медикаменты.

«Но компаниям нужно восполнять запасы. Для этого приходится делать закупки уже по новым, выросшим ценам», — отметил Черников.

Серьезного роста цен на «мобилизационные» товары перед Новым годом эксперт не спрогнозировал.