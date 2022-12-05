Россиянам назвали три главные ошибки при использовании банковских карт

Доцент Института мировой экономики и бизнеса РУДН Алексей Гусев в беседе с агентством «Прайм» назвал россиянам три главные ошибки при использовании банковских карт.

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По словам аналитика, многие атаки мошенников на владельцев банковских карт достаточно однотипны, и пользователи уже научились правильно на них реагировать. Он отметил, что первая ошибка владельцев банковских карт — это передача пин-кода или информации по карте неизвестным лицам.

«Банки давно запрещают кому-либо передавать и вроде как этот запрет давно известен, а все же включается стресс, и пользователи передают мошенникам такую информацию», — отметил Гусев.

Вторая ошибка заключается в том, что пользователи делают покупки на непроверенных интернет-сайтах.

Также пользователи не должны передавать карты для оплаты через pos-терминал в чужие руки. «Мошенники разработали немало уловок, как обмануть доверчивого пользователя, например, делают фотографию CVV и номера карты, а потом получают средства или делают заказы в интернет-магазинах», — напомнил эксперт.