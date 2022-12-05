Эксперты объяснили, почему открыть вклад лучше в 2022 году

Оформить кредит или открыть вклад лучше успеть в 2022 году из-за возможного ужесточения политики Банка России в 2023-м, передает Life со ссылкой на экспертов. Финансист Татьяна Упир отметила, что на сегодняшний день ЦБ сохраняет ключевую ставку на уровне 7,5% годовых. При этом банки пытаются вернуть себе выведенные после объявления частичной мобилизации средства клиентов, заявляя о готовности выплачивать по депозитам до 10% годовых при условии, что деньги будут заморожены на длительный срок, добавила она.

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«Многие граждане не без оснований предполагают, что в следующем году ЦБ может снизить свою ключевую ставку, а это неизбежно приводит к серьезному падению доходности по новым вкладам. Однако ставка по уже открытым депозитным продуктам физлиц остается неизменной, и это выгодно», — объяснила эксперт.

Она также отметила, что перед новогодними праздниками банки, как правило, поднимают процентные ставки по вкладам для привлечения новых клиентов.

Что касается кредитов, эксперты полагают, что оформить их в следующем году будет труднее в связи с ужесточением требований ЦБ. Специалист компании «Аналитика онлайн» Глеб Задоя напомнил, что регулятор установил лимиты для банков и микрофинансовых организации на выдачу необеспеченных займов в первом квартале 2023 года. Кроме того, по его словам, повышаются требования к выдаче ипотеки с первоначальным взносом до 10% по договору участия в долевом строительстве.