Досрочная пенсия: кому положена и как оформить

В России в рамках пенсионной реформы постепенно увеличивается возраст выхода на пенсию, и к 2028 году он составит 60 лет для женщин и 65 – для мужчин. Кому из россиян положен досрочный выход на заслуженный отдых, и как оформить такую пенсию, разбирался «Рамблер».
Пенсионная реформа в России проводится с 2019 года. До конца 2018 года женщины выходили на пенсию в 55 лет, а мужчины — в 60 лет. Однако уже к 2024 году женщины смогут оформить пенсию только в 58 лет, а мужчины — в 63 года. При этом есть ряд категорий россиян, которые имеют права уйти на заслуженных отдых досрочно.
Оформление пенсионных выплат регулируется Федеральным законом от 28.12.2013 N 400-ФЗ «О страховых пенсиях». В статье 30 закона перечислены те категории граждан, которые имеют право на досрочное назначение страховой пенсии по старости.
В первую очередь право на досрочный выход на пенсию положено при работе во вредных условиях. Мужчины могут выйти на пенсию в 50 лет, женщины — в 45, если проработали на подземных работах, работах с вредными условиями труда, в горячих цехах не менее 10 лет и 7 лет 6 месяцев соответственно. Также досрочно на пенсию имеют право выйти работники лесозаготовок, геологоразведки, водители автобусов и троллейбусов.
Особые условия выхода на пенсию действуют и для работников северных регионов страны, учителей, врачей, артистов, спасателей и сотрудников администраций. Право досрочного выхода на пенсию есть и у многодетных матерей.
«Мать троих детей сможет досрочно выйти на пенсию в 57 лет, а родившая четверых детей – в 56 лет, с учетом переходных положений. Основные требования – 15 лет страхового стажа, необходимое количество пенсионных баллов и воспитание ребенка до 8 лет», - пояснила заместителю Управляющего ГУ-ОПФР по КЧР Ирина Тамбиева.
Также на досрочную пенсию может претендовать один из родителей ребенка-инвалида. В ПФР уточнили, что в этом случае мужчинам пенсия может быть назначена в 55 лет, женщинам – в 50 лет.
«Для назначения досрочной пенсии в связи с длительным стажем учитываются периоды работы, которые выполнялись на территории Российской Федерации и за которые уплачивались страховые взносы в Пенсионный фонд, а также периоды получения пособия по обязательному социальному страхованию в период временной нетрудоспособности. Нестраховые периоды, такие как: служба в армии, отпуск по уходу за ребенком, периоды получения пособия по безработице – в стаж, дающий право на досрочный выход на пенсию, не включаются», - пояснили в ПФР.
Досрочная пенсия назначается и безработным россиянам предпенсионного возраста. Они могут выйти на заслуженный отдых раньше на два года при условии, что отсутствие трудоустройство подтверждено центром занятости.
Для досрочного выхода на пенсию необходим определенный стаж и пенсионные коэффициенты.
Для того, чтобы оформить необходимые документы для досрочного выхода на пенсию, следует обратиться в пенсионный фонд по месту жительства или в МФЦ. К заявлению о назначении пенсии необходимо приложить паспорт, СНИЛС и трудовую книжку. В случае, если у пенсионного фонда нет данных о стаже, подтвердить его помогут выписки из приказов, договоры с организациями, ведомости на выдачу зарплаты, справки, которые уточняют особый характер и условия работы, напоминает «Тинькофф журнал».
Заявление рассматривается в течение 10 рабочих дней. При этом ПФР может отказать в назначении пенсии, если не хватает каких-то документов, которые подтверждают стаж или право досрочного выхода на заслуженный отдых.