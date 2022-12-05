Досрочная пенсия: кому положена и как оформить

В России в рамках пенсионной реформы постепенно увеличивается возраст выхода на пенсию, и к 2028 году он составит 60 лет для женщин и 65 – для мужчин. Кому из россиян положен досрочный выход на заслуженный отдых, и как оформить такую пенсию, разбирался «Рамблер».

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Пенсионная реформа в России проводится с 2019 года. До конца 2018 года женщины выходили на пенсию в 55 лет, а мужчины — в 60 лет. Однако уже к 2024 году женщины смогут оформить пенсию только в 58 лет, а мужчины — в 63 года. При этом есть ряд категорий россиян, которые имеют права уйти на заслуженных отдых досрочно.

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Кто имеет право на досрочную пенсию?

Оформление пенсионных выплат регулируется Федеральным законом от 28.12.2013 N 400-ФЗ «О страховых пенсиях». В статье 30 закона перечислены те категории граждан, которые имеют право на досрочное назначение страховой пенсии по старости.

В первую очередь право на досрочный выход на пенсию положено при работе во вредных условиях. Мужчины могут выйти на пенсию в 50 лет, женщины — в 45, если проработали на подземных работах, работах с вредными условиями труда, в горячих цехах не менее 10 лет и 7 лет 6 месяцев соответственно. Также досрочно на пенсию имеют право выйти работники лесозаготовок, геологоразведки, водители автобусов и троллейбусов.

Особые условия выхода на пенсию действуют и для работников северных регионов страны, учителей, врачей, артистов, спасателей и сотрудников администраций. Право досрочного выхода на пенсию есть и у многодетных матерей.

«Мать троих детей сможет досрочно выйти на пенсию в 57 лет, а родившая четверых детей – в 56 лет, с учетом переходных положений. Основные требования – 15 лет страхового стажа, необходимое количество пенсионных баллов и воспитание ребенка до 8 лет», - пояснила заместителю Управляющего ГУ-ОПФР по КЧР Ирина Тамбиева.

Также на досрочную пенсию может претендовать один из родителей ребенка-инвалида. В ПФР уточнили, что в этом случае мужчинам пенсия может быть назначена в 55 лет, женщинам – в 50 лет.

«Для назначения досрочной пенсии в связи с длительным стажем учитываются периоды работы, которые выполнялись на территории Российской Федерации и за которые уплачивались страховые взносы в Пенсионный фонд, а также периоды получения пособия по обязательному социальному страхованию в период временной нетрудоспособности. Нестраховые периоды, такие как: служба в армии, отпуск по уходу за ребенком, периоды получения пособия по безработице – в стаж, дающий право на досрочный выход на пенсию, не включаются», - пояснили в ПФР.

Досрочная пенсия назначается и безработным россиянам предпенсионного возраста. Они могут выйти на заслуженный отдых раньше на два года при условии, что отсутствие трудоустройство подтверждено центром занятости.

Как выйти на пенсию раньше?

Для досрочного выхода на пенсию необходим определенный стаж и пенсионные коэффициенты.

Для того, чтобы оформить необходимые документы для досрочного выхода на пенсию, следует обратиться в пенсионный фонд по месту жительства или в МФЦ. К заявлению о назначении пенсии необходимо приложить паспорт, СНИЛС и трудовую книжку. В случае, если у пенсионного фонда нет данных о стаже, подтвердить его помогут выписки из приказов, договоры с организациями, ведомости на выдачу зарплаты, справки, которые уточняют особый характер и условия работы, напоминает «Тинькофф журнал».