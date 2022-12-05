Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+9° в 
USD 62.18EUR 65.52
Войти в почту
3 часа назад

Россиянам рассказали о способах сэкономить на ЖКХ

Елена Прошина

Юрист Европейской Юридической Службы Валентин Лупу назвал три способа сэкономить на коммунальных платежах. Об этом он сообщил в беседе с «Лентой.ру».

Россиянам рассказали о способах сэкономить на ЖКХ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Лупу напомнил, что с 1 декабря 2022 года в РФ на 9% выросли тарифы ЖКХ. По его словам, снижать расходы по оплате коммуналки в первую очередь стоит с помощью индивидуальных приборов учета холодного и горячего водоснабжения. Однако устанавливать их стоит только в случае, если в жилом помещении проживают только зарегистрированные в нем лица. Если же в квартире проживает больше людей, чем зарегистрировано, то установка приборов может оказаться наоборот невыгодной.

«Поскольку размер платы определяется исходя из норматива потребления коммунального ресурса и количества зарегистрированных в жилом помещении граждан», — пояснил юрист.

То же, по его словам, относится к приборам учета тепла. Их стоит ставить, если жилое помещение находится в многоквартирном доме, которое ввели в эксплуатацию или реконструировали, начиная с 2012 года.

В России подорожали услуги ЖКХ

Также сэкономить на ЖКХ россиянам может помочь энергоэффективная бытовая техника и энергосберегающие лампы.

Кроме того гражданам РФ стоит отключить услуги радиоточки, общедомовой антенны и телефона, если они их не используют. Для этого необходимо подать заявление исполнителю, добавил Лупу.

Помимо этого юрист напомнил о возможности получения перерасчета в случае временного отсутствия в жилом помещении более пяти календарных дней подряд и оформления субсидии на оплату жилья и коммуналки в порядке статьи 159 Жилищного кодекса РФ.

Личный счет,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители