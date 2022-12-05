Россиянам рассказали о способах сэкономить на ЖКХ

Юрист Европейской Юридической Службы Валентин Лупу назвал три способа сэкономить на коммунальных платежах. Об этом он сообщил в беседе с «Лентой.ру».

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Лупу напомнил, что с 1 декабря 2022 года в РФ на 9% выросли тарифы ЖКХ. По его словам, снижать расходы по оплате коммуналки в первую очередь стоит с помощью индивидуальных приборов учета холодного и горячего водоснабжения. Однако устанавливать их стоит только в случае, если в жилом помещении проживают только зарегистрированные в нем лица. Если же в квартире проживает больше людей, чем зарегистрировано, то установка приборов может оказаться наоборот невыгодной.

«Поскольку размер платы определяется исходя из норматива потребления коммунального ресурса и количества зарегистрированных в жилом помещении граждан», — пояснил юрист.

То же, по его словам, относится к приборам учета тепла. Их стоит ставить, если жилое помещение находится в многоквартирном доме, которое ввели в эксплуатацию или реконструировали, начиная с 2012 года.

Также сэкономить на ЖКХ россиянам может помочь энергоэффективная бытовая техника и энергосберегающие лампы.

Кроме того гражданам РФ стоит отключить услуги радиоточки, общедомовой антенны и телефона, если они их не используют. Для этого необходимо подать заявление исполнителю, добавил Лупу.