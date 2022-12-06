Эксперты предупредили о подорожании елочных игрушек

Опрошенные Москвой 24 эксперты сообщили о подорожании в среднем на 50–100 рублей елочных игрушек. По их словам, на стоимость в том числе повлиял рост цен на сырье.

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Коммерческий директор фабрики елочных игрушек "Ленигрушка" Эдуард Никоноров отметил, что при производстве новогодних украшений часто используются импортные материалы.

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"У нас подорожание произошло на 15–20%, потому что стало проблематично их найти, привезти, произвести. Те же лаки, в которые окунается или раскрашивается елочная игрушка. Тот же глиттер, который мы используем для росписи елочного шара, он тоже подорожал. Коммунальные платежи тоже выросли. Все отразилось", – подчеркнул он.

По словам генерального директора фабрики елочных игрушек "Иней" Нины Носовой, стоимость новогодних украшений выросла в среднем на 50 рублей.

Подорожание связано со стоимостью сырья. Для сравнения, в прошлом году шарик стоил 300 рублей, а в этом году он стоит уже 350 рублей. Самая дорогая игрушка у нас стоит 1 000 рублей – это эксклюзивный шар. У нас вся продукция – это выдувка стеклодувами и ручная роспись. - Нина Носова, генеральный директор фабрики елочных игрушек "Иней"

Директор музея "Фабрика елочных игрушек" Игорь Хмелев рассказал, что колпачки для елочных украшений в основном поставляли из Польши, а краску – из Германии.

"Стоимость елочных игрушек увеличилась. Подорожание идет где-то на 100 рублей в среднем. Так или иначе все равно используются импортные составляющие. И многие были закуплены как раз в период начала года. В феврале были заказы, когда курс доллара взлетел, поэтому многие оказались в невыгодной ситуации, заказав сырье для елочных игрушек по высокой цене", – отметил он.