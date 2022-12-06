В Госдуме предложили выплачивать 13-ю пенсию

"Да и сроки такой выплаты неслучайны. Люди перед праздниками начинают активнее брать в долг. Охотнее всего банки и микрофинансовые организации дают деньги пенсионерам. Доходы у них небольшие, но люди преклонного возраста по понятным причинам все равно считаются привлекательными заемщиками. Получив новую выплату, многие пенсионеры смогут отказаться от опасных кредитов", - подчеркнул парламентарий в беседе с корреспондентом ТАСС.