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1 час назад

В Госдуму внесут законопроект о выплате 13-й пенсии в декабре

ТАССиещё 16

Депутаты фракции "Справедливая Россия - За правду" во главе с лидером справороссов Сергеем Мироновым внесут во вторник в Госдуму законопроект, которым предлагается ввести с декабря этого года ежегодную выплату дополнительной пенсии по старости. Копия документа есть в распоряжении ТАСС.

В Госдуме предложили выплачивать 13-ю пенсию
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Изменения предлагается внести в закон "О страховых пенсиях".

"Каждому пенсионеру, которому назначена страховая пенсия по старости, раз в год в декабре месяце будет выплачиваться дополнительная страховая пенсия по старости (так называемая 13-я пенсия)", - говорится в пояснительной записке.

По словам Миронова, "каждому пенсионеру, которому назначена страховая пенсия по старости, должна выплачиваться еще одна". Политик подчеркнул, что "пенсионеры являются самыми социально незащищенными гражданами, государство обязано оказывать им поддержку в виде дополнительных выплат".

"Да и сроки такой выплаты неслучайны. Люди перед праздниками начинают активнее брать в долг. Охотнее всего банки и микрофинансовые организации дают деньги пенсионерам. Доходы у них небольшие, но люди преклонного возраста по понятным причинам все равно считаются привлекательными заемщиками. Получив новую выплату, многие пенсионеры смогут отказаться от опасных кредитов", - подчеркнул парламентарий в беседе с корреспондентом ТАСС.

Кроме того, законопроектом также предлагается увеличить в два раза фиксированную выплату к страховой пенсии по старости лицам, достигшим возраста 70 лет. В действующей редакции закона такая норма предусмотрена для 80-летних граждан.

"Принятие указанных изменений позволит повысить социальную ответственность государства по отношению к лицам, детство и юность которых проходили в крайне тяжелых условиях, связанных с Великой Отечественной войной и последующим восстановлением народного хозяйства", - считают справороссы.

Личный счет,Маленькая пенсия ,Сергей Миронов,Справедливая Россия,Госдума,
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