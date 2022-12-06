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1 час назад

В Госдуме согласились ввести тринадцатую пенсию

Ura.Ruиещё 1

В Госдуме предложили ввести дополнительную декабрьскую выплату для пенсионеров — тринадцатую пенсию. Об этом сообщается в пояснительной записке депутатов фракции «Справедливая Россия — За правду».

В Госдуме согласились ввести тринадцатую пенсию
Фото: ТАССТАСС

«Каждому пенсионеру, которому назначена страховая пенсия по старости, раз в год в декабре месяце будет выплачиваться дополнительная страховая пенсия по старости», — цитирует документ ТАСС.

Депутаты предлагают внести изменения в закон «О страховых пенсиях».

Лидер партии Сергей Миронов отметил, что государство должно оказывать пенсионерам поддержку, так как они относятся к самым социально незащищенным гражданам. Помимо этого, представители фракции предложили увеличить выплату пенсионерам, достигшим 70-летия. Сейчас она касается пенсионеров старше 80 лет.

Ранее в Госдуме выступили с предложением о введении законопроекта, согласно которому пенсионерам предоставляется ежегодная выплата перед Новым годом. Ее размер предлагалось уравнять с получаемой пенсией.

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