В Госдуме согласились ввести тринадцатую пенсию

В Госдуме предложили ввести дополнительную декабрьскую выплату для пенсионеров — тринадцатую пенсию. Об этом сообщается в пояснительной записке депутатов фракции «Справедливая Россия — За правду».

Фото: ТАСС ТАСС

«Каждому пенсионеру, которому назначена страховая пенсия по старости, раз в год в декабре месяце будет выплачиваться дополнительная страховая пенсия по старости», — цитирует документ ТАСС.

Депутаты предлагают внести изменения в закон «О страховых пенсиях».

Лидер партии Сергей Миронов отметил, что государство должно оказывать пенсионерам поддержку, так как они относятся к самым социально незащищенным гражданам. Помимо этого, представители фракции предложили увеличить выплату пенсионерам, достигшим 70-летия. Сейчас она касается пенсионеров старше 80 лет.