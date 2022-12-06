Россиянам объяснили неочевидную причину блокировки карт

Генеральный директор БКИ «Скоринг бюро» Олег Лагуткин объяснил причину неожиданной для клиента блокировки банковской карты. О ней он рассказал агентству «Прайм».

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По словам эксперта, банк может заблокировать карту в случае подозрительных операций.

«Банковские организации выполняют ряд контрольных функций в рамках действующих законов. В том случае, если платеж не соответствует утвержденным критериям, кредитор будет вынужден заблокировать либо денежный перевод, либо саму карту», — пояснил Лагуткин.

Для разблокировки карты следует обратиться в банк и, если возникнет необходимость, предоставить подтверждающие документы, добавил специалист. Он также уточнил, что комментарии к переводу помогают сотрудникам лучше понять суть операции, однако их может быть недостаточно для успешного осуществления платежа.