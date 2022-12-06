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2 часа назад

В Госдуму внесли проект о выплате тринадцатой пенсии

Елена Прошина

Партия «Справедливая Россия – За правду» внесла в Госдуму законопроект, предлагающий выплачивать дополнительную страховую пенсию в декабре. Об этом сообщает РИА «Новости».

В Госдуму внесли проект о выплате тринадцатой пенсии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Согласно предложенному законопроекту, каждому пенсионеру, которому назначена страховая пенсия по старости, раз в год в декабре месяце будет выплачиваться дополнительная страховая пенсия по старости (так называемая "тринадцатая пенсия")», – говорится в пояснительной записке к проекту.

Кроме того, проект предлагает снизить возраст, необходимый для установления двукратного увеличения фиксированной выплаты к страховой пенсии до 70 лет. По мнению авторов проекта, такие меры будут «способствовать восстановлению социальной справедливости». При этом в случае принятия законопроекта на его реализацию потребуется 654 миллиарда 846 миллионов 997 тысяч рублей.

Впрочем, в заключении правительства России сообщается, что кабмин данную инициативу не поддерживает. Бывший заместитель министра здравоохранения и социального развития России, проректор Финансового университета при правительстве России Александр Сафонов, а также старший научный сотрудник Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Виктор Ляшок также считают выплату тринадцатой пенсии невозможной.

Ранее Госдума приняла проект о создании института пробации.

Личный счет,Александр Сафонов,РАНХиГС,Финансовый университет,Госдума,Правительство РФ,
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