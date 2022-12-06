В Госдуму внесли проект о выплате тринадцатой пенсии

Партия «Справедливая Россия – За правду» внесла в Госдуму законопроект, предлагающий выплачивать дополнительную страховую пенсию в декабре. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Согласно предложенному законопроекту, каждому пенсионеру, которому назначена страховая пенсия по старости, раз в год в декабре месяце будет выплачиваться дополнительная страховая пенсия по старости (так называемая "тринадцатая пенсия")», – говорится в пояснительной записке к проекту.

Кроме того, проект предлагает снизить возраст, необходимый для установления двукратного увеличения фиксированной выплаты к страховой пенсии до 70 лет. По мнению авторов проекта, такие меры будут «способствовать восстановлению социальной справедливости». При этом в случае принятия законопроекта на его реализацию потребуется 654 миллиарда 846 миллионов 997 тысяч рублей.