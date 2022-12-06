США с союзниками заморозили $30 млрд активов российских бизнесменов

США и их союзники по международной целевой группе REPO (Russian Elites, Proxies and Oligarchs, многосторонний орган Запада, занимающийся поиском и изъятием связанной с Россией на основании санкций собственности) заморозили около $30 млрд активов элиты и бизнесменов РФ. Об этом сообщил во вторник помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, выступая на Международной антикоррупционной конференции в американской столице.

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Он рассказал, что после начала специальной военной операции РФ на Украине США "объединились со своими партнерами по Группе семи, чтобы исключить" Москву и тех, кто ей помогает, из мировой финансовой системы.

"В координации с нашими союзниками и партнерами мы создали REPO с целью преследовать незаконно полученные доходы и убедиться, что они [российская элита и бизнесмены] не наживаются на страданиях украинского народа. К настоящему времени REPO заморозила активы на сумму более $30 млрд, <...> от суперяхт до фешенебельных апартаментов", - утверждал советник американского лидера.

В целевую группу REPO входят министры финансов и юстиции США, представители Австралии, Великобритании, Германии, Италии, Канады, Франции, Японии, а также Еврокомиссии. Ранее американский Минюст сообщал о задержании яхт, аресте элитной недвижимости россиян.