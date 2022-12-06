США с союзниками заморозили $30 млрд активов российских бизнесменов

США и их союзники по международной целевой группе REPO (Russian Elites, Proxies and Oligarchs, многосторонний орган Запада, занимающийся поиском и изъятием связанной с Россией на основании санкций собственности) заморозили около $30 млрд активов элиты и бизнесменов РФ. Об этом сообщил во вторник помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, выступая на Международной антикоррупционной конференции в американской столице.
Он рассказал, что после начала специальной военной операции РФ на Украине США "объединились со своими партнерами по Группе семи, чтобы исключить" Москву и тех, кто ей помогает, из мировой финансовой системы.
"В координации с нашими союзниками и партнерами мы создали REPO с целью преследовать незаконно полученные доходы и убедиться, что они [российская элита и бизнесмены] не наживаются на страданиях украинского народа. К настоящему времени REPO заморозила активы на сумму более $30 млрд, <...> от суперяхт до фешенебельных апартаментов", - утверждал советник американского лидера.
В целевую группу REPO входят министры финансов и юстиции США, представители Австралии, Великобритании, Германии, Италии, Канады, Франции, Японии, а также Еврокомиссии. Ранее американский Минюст сообщал о задержании яхт, аресте элитной недвижимости россиян.
Президент России Владимир Путин объявил 24 февраля о проведении специальной военной операции на Украине в связи с просьбой руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, а целями являются демилитаризация и денацификация страны. Запад в ответ на решение РФ начал поэтапно вводить против нее масштабные санкции и приступил к поставкам оружия Киеву. Ряд западных политических деятелей признал, что речь идет, по сути, об экономической войне против России. Как констатировал 16 марта Путин, политика, направленная на сдерживание РФ, имеет все признаки агрессии и является долгосрочной стратегией Запада.