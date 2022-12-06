Кому из пенсионеров в декабре дадут льготы в 50 % на оплату ЖКУ

В правительстве объяснили, кто из пенсионеров с декабря будет получать льготу в размере 50 % от стоимости ЖКУ.
«Пенсионерам, достигшим 70 лет в ноябре 2022 года, с декабря власти будут компенсировать 50 % от расходов на взносы на капремонт», – сообщили специалисты правительственного портала «Объясняем.рф».
Решение о введении льгот на оплату ЖКУ пенсионерам принимают власти субъектов Российской Федерации. Сразу в нескольких регионах пенсионеры, которым исполнилось 70 лет, имеют право на компенсацию в размере 50 % от суммы взносов на капитальный ремонт. После 80 лет размер компенсации достигает 100 %.
Льготы могут получить пожилые россияне, которые живут одни и не работают, либо живут вместе с родственниками-пенсионерами либо инвалидами I или II группы, сообщает портал ussurmedia.ru.