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2 часа назад

Кому из пенсионеров в декабре дадут льготы в 50 % на оплату ЖКУ

РИА "ФедералПресс"

В правительстве объяснили, кто из пенсионеров с декабря будет получать льготу в размере 50 % от стоимости ЖКУ.

Кому из пенсионеров в декабре дадут льготы в 50 % на оплату ЖКУ
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

«Пенсионерам, достигшим 70 лет в ноябре 2022 года, с декабря власти будут компенсировать 50 % от расходов на взносы на капремонт», – сообщили специалисты правительственного портала «Объясняем.рф».

Решение о введении льгот на оплату ЖКУ пенсионерам принимают власти субъектов Российской Федерации. Сразу в нескольких регионах пенсионеры, которым исполнилось 70 лет, имеют право на компенсацию в размере 50 % от суммы взносов на капитальный ремонт. После 80 лет размер компенсации достигает 100 %.

Льготы могут получить пожилые россияне, которые живут одни и не работают, либо живут вместе с родственниками-пенсионерами либо инвалидами I или II группы, сообщает портал ussurmedia.ru.

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