Россиянам напомнили о прибавке к пенсии перед Новым годом

Некоторые пенсионеры могут рассчитывать на дополнительные предновогодние выплаты. Life разбирался, кого это коснется.

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Портал напоминает, прежде всего, о зачислении пенсии в декабре за январь. Речь идет о гражданах, которые получают выплаты в первых числах месяца. Кроме того, отмечается, что неработающие пожилые граждане могут рассчитывать на повышение пенсии на 4,8% с начала следующего месяца. Соответственно, в декабре многие получат больше денег, чем обычно.

В «Европейской юридической службе» сообщили об увеличении выплаты на 7220 рублей 74 копейки тем, кому в декабре исполнится 80 лет. Такую же сумму выплатят россиянам с ограниченными возможностями, которые получат первую группу инвалидности.

Неработающие трудоспособные родственники пожилого человека также могут рассчитывать на компенсационную выплату. Для этого им нужно ухаживать за пенсионером.

Эта выплата перечисляется в том же порядке, что и сама пенсия. Сумма ежемесячной компенсационной выплаты — 1200 рублей, пояснили юристы.

В преддверии Нового года пенсионеры могут получить разовые выплаты. Однако речь идет не обо всех гражданах. Некоторые отрасли зачисляют премию, напоминают эксперты. Часто они касаются тех, кто долго работает в компании. Портал напоминает и о корпоративной выплате почетным работникам отрасли, которая может составлять от 10 тыс. до 50 тыс. рублей.