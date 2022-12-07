Россиянам назвали способ получить налоговый вычет за ремонт квартиры

Россияне могут рассчитывать на налоговый вычет за ремонт квартиры в новостройке. Однако для этого требуется выполнить несколько условий, заявил «Известиям» исполнительный директор сервиса «Ремонт со СберУслугами» Юрий Иванов.

Претендовать на него могут налоговые резиденты РФ, которые приобрели жилье без отделки в строящемся доме. Однако в данном случае требуется наличие данного пункта в договоре.

Вычет получат также граждане, которые приобрели долю в квартире или право на нее. По словам специалиста, вычет предусмотрен не только в части расходов на жилье, но и за траты на ремонтные работы. Речь идет о разработке проектной документации и отделке, которая включает в себя укладку плитки и установку окон. За приобретение строительных материалов и создание дизайнерского проекта вычет получить нельзя.

Собеседник советует не выбрасывать документы и чеки на ремонт. Нанимать строительную бригаду нужно только ту, что зарегистрирована как ИП или юридическое лицо.